AeroVironment поставит БЛА JUMP-20 ВС Италии

ЦАМТО, 25 апреля. Компания AeroVironment объявила о подписании 21 апреля контракта на поставку Минобороны Италии средних БЛА вертикального взлета и посадки JUMP-20.

Стоимость заказа составила 46,6 млн. долл. Пятилетний контракт предусматривает поставку БЛА JUMP-20, оказание инженерных услуг, начальное обеспечение и техническую поддержку, что гарантирует быструю поставку и готовность к применению с первого дня.

ВС Италии выбрали JUMP-20 по итогам тендера с участием нескольких компаний. Как заявлено, БЛА продемонстрировал соответствие техническим и эксплуатационным требованиям Министерства обороны Италии. Новые JUMP-20 заменят парк устаревших БЛА "Шэдоу".

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии БЛА JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры.

БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки с использованием многоцелевой полезной нагрузки.

Длина JUMP-20 – 2,9 м, размах крыла – 5,7 м. Аппарат максимальной взлетной массой 97,5 кг и грузоподъемностью 13,6 кг способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 часов и действовать в радиусе до 185 км от станции управления.

Систему легко хранить и транспортировать. БЛА может автономно возвращаться к месту запуска без участия оператора.