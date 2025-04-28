В зону СВО поставили около 10 тыс. детекторов дронов ПТ-01 "Птицелов"

Идет работа над запуском в серийное производство ПТ-02, сообщил генеральный директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. детекторов дронов ПТ-01 "Птицелов" поставлено в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин в рамках международной выставки безопасности Securika Moscow 2025 в Москве.

"Детектор дронов ПТ-01 "Птицелов" уже поставлен российским военнослужащим в количестве порядка 10 тыс. экземпляров. В настоящее время идет работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия - ПТ-02", - заявил Камин.

По словам разработчика, детектор предназначен для выявления FPV-дронов и коммерческих дронов-разведчиков. "Диапазон сканирования детектора ПТ-02 [от] 150 [до] 6 200 МГц. Изделие способно осуществлять перехват аналогового видео с FPV-дронов", - отметил Камин.

Детекторы дронов ПТ-01 и ПТ-02 представлены в рамках выставки Securika Moscow 2025, которая проходит с 23 по 25 апреля.