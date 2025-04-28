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ТАСС

В Минобороне РФ заявили, что система ПВО стран СНГ будет совершенствоваться

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

АЛМАТЫ, 25 апреля. /ТАСС/. Совершенствование объединенной системы противовоздушной обороны продолжится, сообщил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Его слова приводит Минобороны РФ.

Там рассказали, что на прошедшем в Алматы 60-м заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ делегации министерств обороны стран рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.

"Завершая заседание, генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств - участников СНГ будет совершенствоваться", - указали в Минобороны.

Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств.

Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алматы Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.

Российскую делегацию представили, помимо Грехова, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, представители Минобороны России, Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ, а также российского оборонно-промышленного комплекса.

В аэропорту их встретили официальные представители Казахстана - замминистра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны республики генерал-майор Даутов Кайрат Сапарбекович. 

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