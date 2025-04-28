В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ

Генерал Грехов: объединенная система ПВО СНГ продолжит совершенствоваться

АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны СНГ продолжит совершенствоваться, сообщил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ, начальник вооружения - замглавкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Как сообщило Минобороны России, на прошедшем в Алма-Ате 60-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ делегации рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества.

"Завершая заседание, генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств-участников СНГ будет совершенствоваться", - говорится в сообщении МО РФ.

Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алма-Ате 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главы государств подписали Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители исполкома СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты национального военно-патриотического центра вооруженных сил Казахстана при минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.

В российскую делегацию вошли Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, представители Минобороны России, ФСВТС, а также российского оборонно-промышленного комплекса.

В аэропорту их встретили официальные представители Казахстана: замминистра обороны - главнокомандующий силами воздушной обороны ВС генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и командующий войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны генерал-майор Кайрат Даутов.