Войти
ТАСС

На "Армии-2025" представят детектор ПТ-03, выявляющий оптоволоконные дроны

354
0
0
БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

Такие БПЛА представляют опасность, поскольку их не видят средства радиоэлектронной борьбы, пояснил гендиректор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают детектор дронов ПТ-03 "Птицелов", который сможет выявлять украинские оптоволоконные дроны. Изделие будет представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2025", сообщил ТАСС генеральный директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин.

"В настоящее время детектор дронов ПТ-03 "Птицелов" существует в виде прототипа. Мы планируем завершить первый этап разработки в течение нескольких месяцев и впервые покажем его на форуме "Армия-2025". В том числе новое изделие сможет выявлять оптоволоконные дроны ВСУ, с которыми сейчас большая беда, поскольку аппараты этого типа не видят средства радиоэлектронной борьбы", - заявил Камин в рамках международной выставки безопасности Securika Moscow 2025 в Москве.

По его словам, ПТ-03 станет универсальным устройством, обладающим расширенным набором опций. "Изделия смогут осуществлять обмен данными между собой, а также выводить видео изображение на собственный экран либо внешний", - добавил разработчик.

В рамках выставки Securika Moscow 2025 была представлена новая версия изделия - ПТ-02, версия ПТ-01 применяется в зоне СВО. Выставка проходит в Москве 23-25 апреля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 12:27
  • 8673
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС