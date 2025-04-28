На "Армии-2025" представят детектор ПТ-03, выявляющий оптоволоконные дроны

Такие БПЛА представляют опасность, поскольку их не видят средства радиоэлектронной борьбы, пояснил гендиректор компании "Элтех-Юг" Александр Камин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают детектор дронов ПТ-03 "Птицелов", который сможет выявлять украинские оптоволоконные дроны. Изделие будет представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2025", сообщил ТАСС генеральный директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин.

"В настоящее время детектор дронов ПТ-03 "Птицелов" существует в виде прототипа. Мы планируем завершить первый этап разработки в течение нескольких месяцев и впервые покажем его на форуме "Армия-2025". В том числе новое изделие сможет выявлять оптоволоконные дроны ВСУ, с которыми сейчас большая беда, поскольку аппараты этого типа не видят средства радиоэлектронной борьбы", - заявил Камин в рамках международной выставки безопасности Securika Moscow 2025 в Москве.

По его словам, ПТ-03 станет универсальным устройством, обладающим расширенным набором опций. "Изделия смогут осуществлять обмен данными между собой, а также выводить видео изображение на собственный экран либо внешний", - добавил разработчик.

В рамках выставки Securika Moscow 2025 была представлена новая версия изделия - ПТ-02, версия ПТ-01 применяется в зоне СВО. Выставка проходит в Москве 23-25 апреля.