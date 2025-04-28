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ТАСС

Bloomberg: Институт космических исследований NASA лишится своей штаб-квартиры -

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Логотип NASA
Логотип NASA.
Источник изображения: Joe Skipper / Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) приняло решение расторгнуть договор аренды здания, в котором более 50 лет размещался Институт космических исследований имени Годдарда. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо пресс-секретаря управления Бетани Стивенс.

Как сообщила Стивенс, NASA решило отказаться от здания в связи с пересмотром федеральных программ аренды, который осуществляет администрация президента США Дональда Трампа. Сотрудникам института надлежит покинуть здание до конца мая. Уточняется, что речь не идет о полном прекращении работы, поскольку сотрудники продолжат работу удаленно.

Институт космических исследований NASA имени Годдарда основан в 1961 году. Он входит в структуру Центра космических полетов. Его исследовательские программы сосредоточены на влиянии природного и антропогенного воздействия на окружающую среду и обитаемость Земли. 

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