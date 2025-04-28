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По военным целям в украинской столице был нанесен удар ракетами, которые летели в облаках плазмы. Одну из них показали в видеоролике, размещенном в телеграм-канале "Хроника гераней".

Средство поражения падало вниз почти вертикально на очень большой скорости, светясь словно метеорит, при этом, не издавая никакого шума. То есть, во много раз превышая скорость звука. Когда произошло столкновение, раздался сильный взрыв, и все осветила яркая вспышка.

Любопытно, что поставленные американцами и другими странами североатлантического альянса средства противовоздушной и противоракетной обороны бездействовали, по всей видимости, они просто не смогли эффективно среагировать.

Делаются различные предположения, какое оружие было применено по объектам необандеровцев, но пока не появились официальные сообщения, нет смысла останавливаться на каком-то из них. В любом случае, случившееся стало для врага очень неприятным сюрпризом, и, по всей видимости, может повториться еще не раз.

Роман Катков