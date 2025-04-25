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ТАСС

Трамп: следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по Украине

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Anadolu via Reuters Connect

Президент США также выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности, которую примут как Москва, так и Киев

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине.

"Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома.

Он также выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности, которую примут как Москва, так и Киев. "Я верю, что они (РФ и Украина - прим. ТАСС) примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим", - сказал американский лидер. 

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Трамп Дональд
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