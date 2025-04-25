Эксперт Шабля призвал принять меры по защите от химбиоугроз и атак БПЛА

При этом технический директор группы компаний "ЮПХ" ставит под сомнение надежность появившихся в последние три года систем и средств защиты от атак беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Система транспортной безопасности нуждается в реализации комплексных мер для достижения допустимого уровня защиты РФ от химических и биологических угроз, а также атак беспилотников. Такое мнение выразил консультант по технологиям безопасности и антитеррора, замглавы рабочей группы по мониторингу выполнения нормативно-правовых актов в области химической и биологической безопасности на транспорте комиссии общественного совета при Минтрансе РФ по транспортной безопасности, технический директор группы компаний "ЮПХ" Алексей Шабля.

"Она (действующая система обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности - прим. ТАСС) до сих пор игнорирует целый ряд угроз: химический и биологический терроризм, атаки БПЛА <…>. Для достижения должного уровня защищенности отдельных субъектов РФ и России в целом представляется необходимым принятие комплексных мер на региональном или федеральном уровне", - сказал Шабля на заседании общественного совета при Минтрансе. По его словам, технические средства обнаружения и предотвращения подобного рода угроз не имеют единых требований и не подлежат сертификации.

При этом эксперт ставит под сомнение надежность появившихся в последние три года систем и средств защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Как отметил Шабля, помимо взрывчатых устройств, дроны могут быть средствами доставки химического и биологического оружия. По его мнению, такие беспилотники более разрушительны, чем те, что несут "классические" боеприпасы.

Технический директор "ЮПХ" в качестве мер борьбы с этим предложил расширить область обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности на возможность обнаружения и распознавания всех предметов и веществ, запрещенных к перевозке на объектах транспортной инфраструктуры (ОТИ). Шабля также выступил с предложением сформировать единые стандарты и сеть мониторинга в отношении угроз химического, биологического и ядерного терроризма, а также атак беспилотников. Кроме того, он отметил необходимость в централизованном оснащении ОТИ.