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Атаковавший Татарстан дрон переделали из гражданского самолета

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Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»
Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает».

Эксперт Леонков: Дрон ВСУ «Лисица» создали из гражданского самолета

Дроны А-22 «Лисица», которые атаковали Татарстан 23 апреля, были созданы на основе гражданских самолетов. Об этом Life.ru сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, беспилотник А-22 переделали из сверхлегкого гражданского самолета, который выпускала одна из украинских компаний. Машину применяли для различных коммерческих целей, а затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать самолет в военных нуждах.

Специалист рассказал, что максимальная скорость самолета составляла более 200 километров в час. Однако для преодоления больших расстояний ее снижали до 130 километров в час. «В пилотируемом варианте данный самолет мог преодолеть расстояние порядка 580 километров», — заявил Алексей Леонков.

По мнению эксперта, «Лисица» имеет несколько преимуществ — возможность совершения полетов на низких высотах и управления на большом расстоянии. «Все остальное — недостатки. Например, крупные размеры, которые позволили его обнаружить и уничтожить», — подчеркнул автор. Леонков считает, что дрон координировали с помощью американской спутниковой системы — он смог долететь до Елабуги, где и был уничтожен.

23 апреля украинские войска попытались нанести удар по Елабуге в Татарстане, атака была отражена. Позже атаковавшие Татарстан дроны идентифицировали как UJ-22 Airborne и «летучая лисица».

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