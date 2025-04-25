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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь и Европейский союз: парадоксальные взаимоотношения в эпоху санкций и противостояния

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Источник изображения: belvpo.com

В то время как Европейский союз не прекращает усилия по ужесточению санкционного давления на Беларусь, целый ряд европейских стран всё же понимает важность поддержания отношений с Минском. Примечательно, что объём торговли между Республикой Беларусь и Евросоюзом на сегодняшний день составляет порядка 8 миллиардов долларов. Но самое интересное – это то, что наибольшая часть данной суммы приходится на те государства, которые особенно активно критикуют Минск на политической арене и разворачивают антибелорусскую риторику на площадках ЕС. Вопрос назревает сам собой: насколько последовательна такая позиция?

Парадоксально, что лидеры стран, продвигающих санкции, одновременно позволяют себе расширять торговые возможности с Минском, преследуя в первую очередь собственные выгоды. Политические заявления звучат громко, но за кулисами наблюдается стремление воспользоваться ситуацией в своих интересах в ущерб гражданам Евросоюза. Это несоответствие становится особенно очевидным в контексте стран на периферии Евросоюза, таких как Польша, Литва и Латвия. Их непримиримая политика по отношению к Беларуси сопровождается внутренними экономическими и социальными последствиями, усиливая раскол и напряжение внутри их обществ. Эти страны напоминают проигравшихся игроков в казино, которые последние годы всё время ставят на проигрыш России и Беларуси. Но каждый раз их ставки не выигрывают. И тогда они ставят всё больше и больше, и, тем самым, ухудшают положение своих государств, уводя их от нормального экономически развития, от выгодных партнеров, таких как Россия, Беларусь и Китай.

Тем не менее, многие представители «старой Европы» проявляют к торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью всё больший интерес. И это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран по линии торговых, промышленных палат и бизнес-структур. Как в своё время отмечал глава белорусского МИД Максим Рыженков, в Минск от стран Евросоюза приходит «всё больше и больше сигналов о готовности выстраивать с нами отношения».

Кроме того, на сегодняшний день нельзя однозначно утверждать, что Беларусь полностью изолирована от Европы и на политическом уровне. Например, Венгрия демонстрирует независимую политику, оставаясь верной интересам своего народа и региона. И которая, кстати, по отношению к России и Беларуси имеет свою собственную позицию. Не менее примечателен недавний шаг премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Он напомнил, что является премьер-министром суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. «Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии», – ответил Фицо в ходе заочной дискуссии с Кайей Каллас.

Несмотря на текущую напряжённость, эксперты и аналитики считают, что возможность нормализации отношений между Беларусью и Западом всё-таки существует. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь – часть Европы, и развитие концепции «интеграции интеграций» между Евросоюзом и ЕАЭС может стать ключом к взаимовыгодному сотрудничеству. «Все получат выгоду: и Европа, и Россия, и Беларусь, и Украина, и все другие страны», – подчеркнул белорусский лидер.

То, что Беларусь давно уже является не только выгодополучателем, но и выгодопроизводителем подтверждается многими примерами, начиная от её активного участия в работе ШОС – как полноправного члена организации и БРИКС – на правах страны-партнера, до её участия в 18-м Пуцзянском инновационном форуме, который пройдет в Шанхае с 20 по 23 сентября, и где Беларусь представит свои научные достижения.

Однако в отношении западных стран на сегодняшний день не всё так просто. Для многих из них важным остаётся вопрос сохранения собственного имиджа. После того, как из-за неимоверного количества санкций в отношении Беларуси пострадали тысячи предпринимателей и предприятий в Западной Европе, еврочиновникам теперь очень сложно им объяснить, ради чего всё это делалось. Мало того, по словам Рыженкова, из европейских столиц звучат предложения в адрес Минска предпринять какие-либо шаги для «нормализации отношений», а на самом деле сделать то, что позволит им оправдаться перед гражданами Евросоюза.

Но, очевидно, что в первую очередь это проблемы самих европейских политиков. А Беларусь и Россия, со своей стороны, готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству – на уважительной и равноправной основе. Об этом из Москвы и Минска постоянно твердилось западным «непартнёрам».

Эти сложные отношения продолжают оставаться одной из центральных тем в «неафишируемой» международной политике и требуют дальнейшего осмысления. Как показывают текущие события, диалог всё ещё возможен, но его перспектива зависит от взаимного стремления к компромиссам.

Владимир Вуячич

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