Сегодня на Западе продолжается информационная кампания по дискредитации белорусско-российских договоренностей в рамках военно-технического сотрудничества. В частности, речь идет о поставках в РБ комплексов ВТО средней и большой дальности.

Так, чтобы избежать различного рода инсинуаций со стороны украинских и западных ИПсО, в эфире БелВПО по данной тематике высказался международный обозреватель и военный эксперт Александр Артамонов.

«Белорусские военные в случае необходимости будут определять цели и осуществлять пуски ракет. Это суверенное право Минска, а не Москвы», – Артамонов.

Отметим, что в марте т.г. президент России Владимир Путин одобрил проведение российско-белорусских переговоров об изменениях в договоре о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Напомним, в рамках ВТС Москва собирается поделиться с Минском передовыми наработками в области ПВО, средств РЭБ, а также комплексами ВТО большой дальности.

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