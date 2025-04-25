Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Чего так боится Запад?

460
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня на Западе продолжается информационная кампания по дискредитации белорусско-российских договоренностей в рамках военно-технического сотрудничества. В частности, речь идет о поставках в РБ комплексов ВТО средней и большой дальности.

Так, чтобы избежать различного рода инсинуаций со стороны украинских и западных ИПсО, в эфире БелВПО  по данной тематике высказался международный обозреватель и военный эксперт Александр Артамонов.

«Белорусские военные в случае необходимости будут определять цели и осуществлять пуски ракет. Это суверенное право Минска, а не Москвы», – Артамонов.

Отметим, что в марте т.г. президент России Владимир Путин одобрил проведение российско-белорусских переговоров об изменениях в договоре о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Напомним, в рамках ВТС Москва собирается поделиться с Минском передовыми наработками в области ПВО, средств РЭБ, а также комплексами ВТО большой дальности.

Смотреть полную версию в высоком качестве:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 13:20
  • 8613
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 10:12
  • 3
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 25.04 09:09
  • 1
"Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы
  • 24.04 21:59
  • 0
Ответ на "В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44"
  • 24.04 21:54
  • 39
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 21:22
  • 0
Ответ на "Чего так боится Запад?"
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах