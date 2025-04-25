"Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы

Полковник Ходаренок: конфликт Европы с РФ выльется в крупномасштабную войну

Европа готовится к вооруженной борьбе с Россией, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его мнению, столкновение может произойти в ближайшие годы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, каковы причины, военно-политические цели и возможные последствия войны с Объединенными вооруженными силами Старого Света.

Что сказал Шойгу?

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что в Европе "разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту" с Россией. По его словам, "на разных уровнях" называются возможные сроки такого столкновения - "от трех до пяти лет".

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», - добавил генерал армии.

В европейских государствах чуть ли не каждый день говорят о российской угрозе - это в политических элитах Старого Света стало считаться правилом хорошего тона.

Особенно усердствуют представители Таллина, Риги и Вильнюса. Однако разговоры о военной опасности с Востока обычно представляют собой общие рассуждения, и в выступлениях политиков и военных коллективного Запада вопросы войны с Россией никак не конкретизируются.

Во всяком случае, ни одного развернутого доклада с необходимым анализом, требуемыми выкладками и подробностями в Европе до сих пор не зафиксировано. Разве что усиленно формируется соответствующий морально-политический потенциал и «образ врага».

Причины и цели войны

Для начала следует остановится на причинах, которые могут привести к подобному военному конфликту. К примеру, европейские политики должны предельно конкретно обозначить противоречия между Европой и Россией - территориальные, экономические, идеологические, национально-этнические, религиозные - которые угрожают самому существованию Старого Света, его жизненно важным интересам, не могут быть разрешены дипломатическим путем и делают вступление в войну с Россией единственным выходом для Европы.

Насколько известно, пока ни один европейский политик в своем выступлении подобных противоречий не обозначил. Иными словами, дальше общих рассуждений о российской угрозе военно-политическая мысль Европы на этом этапе не пошла.

Предположим, европейским политикам в результате усиленных поисков удастся найти и сформулировать противоречия, за которыми неизбежно последуют военные действия.

Тогда в их деятельности должен наступить следующий этап - необходимо сформулировать военно-политические цели предстоящей кампании и, самое главное, убедиться, что их достижение возможно сугубо военными средствами.

Опять-таки, на данном этапе никто из европейских политиков даже не предпринимал попытки выступить по этому поводу. То есть стратегический характер войны и стратегические цели и задачи, которые могут стоять перед Объединенными вооруженными силами Старого Света в возможной войне, не обозначены даже эскизно.

Словом, как должны выглядеть цели предстоящей кампании в представлении европейских политиков, неясно. Нанести стратегическое поражение России (надо ведь подробно расписать, что стоит за этим тезисом)? Выйти на рубеж Архангельск - Волга - Астрахань? Форсированным маршем дойти до Владивостока? Установить оккупационную администрацию на территории Западной и Восточной Сибири?

Самое главное, не обозначено, каким образом при этом будут реализованы национальные интересы Старого Света. К таковым, к примеру, относятся сохранение суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя европейских государств, повышение материального уровня жизни народов, их населяющих. Остается только уточнить, имеют ли подобные интересы хоть малейшее отношение к войне с Россией.

Как может выглядеть война России с Европой

Наконец, европейские политики должны ясно обозначить, как вообще будет выглядеть война с Россией. Гипотетически конфликт Старого Света с РФ, скорее всего, выльется в крупномасштабную войну с массированным применением всех видов оружия, включая ядерное, причем с неограниченным использованием всех средств массового поражения.

Разрушение и уничтожение важных административно-политических центров и экономических районов в кратчайшие сроки станет неизбежной реальностью ведения военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением.

Помимо прочего, из-за разрушения АЭС, объектов химического производства и хранения радиационных и химических веществ - даже в результате применения конвенциональных средств поражения - возникнет радиоактивное и химическое заражение местности.

Надо все-таки уточнить у европейских политиков и военных - вы именно такого варианта развития событий добиваетесь, беспрерывно нагнетая истерию, связанную с российской угрозой?

Кроме того, никто в государствах - участниках НАТО ни разу не высказался об устройстве мира после войны с Россией. Как они себе его представляют - неясно. А ведь во многом именно ради этого и ведутся военные действия.

По большому счету, никто из деятелей Старого Света конкретно и в необходимом объеме по всем этим вопросам до сих пор так и не высказался. Невольно на ум приходят реплики героев знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны»: «Все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически невозможно. Невозможно понять логику непрофессионала».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок