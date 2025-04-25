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Техкульт

Anduril Industries выпустила линейку умных торпед-беспилотников «Copperhead»

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Anduril Copperhead

Американский военный подрядчик Anduril Industries (автономные боевые системы, робототехника, кибербезопасность, ИИ) представил две версии автономных подводных беспилотников Copperhead, военного и гражданского назначения.

Copperhead (гражданская модель) и Copperhead-M (военная) выпускаются в двух версиях — Copperhead-100 и Copperhead-500. Они имеют модульную конструкцию, что позволяет переоборудовать их для конкретных задач: при скорости до 55 км/ч, длине 2,7 м и диаметре 32 см Copperhead-100 имеет грузоподъемность 45 кг. У Copperhead-500 характеристики выше — длина 4 м, ширина 53 см, грузоподъемность 225 кг. Базовая гражданская модель Copperhead предназначена для мониторинга изменений окружающей среды, поисково-спасательных операций и контроля за подводной инфраструктурой. Аппарат оснащен различным оборудованием (активные/пассивные датчики и магнитометры). Военная же модель Copperhead-M представляет собой, по сути, умную беспилотную торпеду, которая несет на себе боевой заряд.

Александр Агеев

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