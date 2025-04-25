В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров СВ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск Вооруженных сил России состоялось в Москве под руководством главнокомандующего СВ ВС РФ - генерала армии Олега Салюкова.

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров СВ, представители командования военных округов и ветераны данного вида войск.

"Основными темами заседания были определены перспективы развития системы образования по специальностям Сухопутных войск и совершенствование учебно-материальной базы военных вузов и учебных центров. А также увеличение количества занятий по зарекомендованным в ходе СВО методикам интенсивной боевой и специальной подготовки личного состава, применение новых тактических приемов в мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделениях в ходе боевых действий, обеспечение подразделений Сухопутных войск эффективными средствами в ходе современного штурма: средствами наблюдения и ведения разведки, мотоциклами и квадроциклами, багги, роботизированными платформами, ударными БПЛА и другим с учетом потребности войск", - сказали в ведомстве.

Перед началом заседания участникам показали специализированную выставку-экспозицию "День инноваций Главного командования Сухопутных войск", на которой представлено свыше 100 инновационных проектов в области искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий, боевой экипировки, стрелкового вооружения, средств связи. Кроме того, был представлен широкий спектр ударных и разведывательных БПЛА и другие перспективные изделия, "около 3 тыс. которых уже до конца текущего месяца будут поставлены для применения подразделениями на линию боевого соприкосновения".

По итогам успешных действий в ходе проведения СВО были определены лучшие мотострелковые, танковые, ракетные, реактивные, артиллерийские, разведывательные и другие соединения Сухопутных войск. Главнокомандующий поощрил благодарностью и призом воспитанника Казанского суворовского военного училища Максима Щетинина, который стал многократным призером олимпиад по химии регионального значения и победителем Всероссийской олимпиады школьников.

Мероприятие завершилось награждением офицерского состава государственными наградами за личное мужество, отвагу и другие заслуги при исполнении воинского долга в ходе СВО.