СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона

Начальник штаба Японских морских сил самообороны адмирал Сайто поднялся на борт испытательного судна "Асука", чтобы лично осмотреть электромагнитную пушку, которая находится на последней стадии разработки.

Электромагнитные пушки называют также рельсотронами. Они представляют собой орудия, использующие для разгона снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела становится частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название установки). Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое подключение к электрической сети.

Рельсотрон на борту судна "Асука", Япония Japanese Maritime Self-Defense Force

Как отмечает Navy Recognition, Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии (ATLA) с середины 2010-х годов добилось существенного прогресса в разработке и тестировании прототипов рельсотронов. В частности, эти системы стреляли 40-мм снарядами со скоростью, превышающей 2000 м/с (около 6,5 числа Маха), что стало одним из самых успешных примеров испытаний рельсотронов в мире.

Первый запуск с борта судна "Асука" состоялся в октябре 2023 года. Этот опыт доказал осуществимость интеграции рельсотронов с морскими платформами – важный шаг на пути к полномасштабному развертыванию, отмечает Navy Recognition. На данном этапе японские разработчики добиваются повышения скорострельности, стабильности траектории снаряда и увеличения срока службы ствола.

Судно "Асука", введенное в эксплуатацию в 1995 году, является основной исследовательской платформой японских ВМС. Хотя его дизайн имеет сходство с эсминцем, это не боевой корабль, а специализированное судно для тестирования и проверки новых военно-морских технологий.

Напомним, что долгое время разработкой электромагнитной пушки для флота занимались в США. Однако в 2017 году Пентагон, потратив более 500 млн долларов на этот проект, решил его закрыть. Утверждалось, что наработанные технологии возможно удастся использовать в будущем, но на данном этапе военное ведомство не видело перспектив практического применения установки.

Исследования в данном направлении продолжил Пекин. В феврале 2019 года стало известно об успешном испытании рельсотрона китайскими военными. Снаряд из их электромагнитной пушки развил скорость 2,5 км/с и поразил цель на дальности 200 км. О дальнейшем развитии проекта не сообщалось.