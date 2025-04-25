Минный путь: тральщик «Полярный» пойдет служить на Северный флот

Десятый по счету корабль серии войдет в состав ВМФ до конца года

Десятый минный тральщик проекта 12700 «Полярный», спущенный на воду 24 апреля, до конца года войдет в состав Северного флота, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. Эксперты отмечают, что представители проекта уже в ближайшем будущем составят основу тральных сил российского флота, а потребность в них очень велика.

Минный тральщик «Полярный»

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду десятый корабль противоминной обороны «Полярный» проекта 12700 «Александрит». В церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он назвал это событие серьезным вкладом в обороноспособность России.

Церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Полярный», Санкт-Петербург, 24 апреля 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

— В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны! — заявил он.

В мероприятии также участвовали главком ВМФ РФ Александр Моисеев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— За период с 2016 года Андреевский флаг поднят на восьми кораблях противоминной обороны проекта 12700, в ближайшее время девятый корабль серии, успешно завершивший испытания, встанет на защиту морских рубежей Российской Федерации, а до конца текущего года мы планируем зачислить в состав надводных сил Северного флота морской тральщик «Полярный», который сегодня торжественно будет спущен на воду, — сказал Александр Моисеев на церемонии.

Корабль назван в честь города воинской славы Полярный, где в годы Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сегодня там располагаются корабли Кольской флотилии разнородных сил. В ее состав входит 5-я бригада тральщиков, где предстоит служить кораблю.

На сегодняшний день в строю находятся восемь представителей серии, девятый — «Афанасий Иванников» — проходит испытания, после чего пойдет служить на Северный флот. Два корабля — «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» — несут службу на Балтике, три — «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» — входят в состав Черноморского флота, еще три — «Яков Баляев», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» — служат на Тихом океане. На этапе строительства находятся еще три тральщика: «Дмитрий Лысов», «Семен Агафонов» и «Виктор Корнев». Завершение серии планируется на 2027 год.

Строительство первых двух представителей проекта — «Александра Обухова» и «Георгия Курбатова» — заняло по шесть лет. Однако в дальнейшем сроки создания тральщиков были существенно сокращены, и сейчас от закладки до передачи флоту проходит около трех лет. В прошлом году гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщал, что с 2025-го года предприятие будет передавать ВМФ по два тральщика ежегодно.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Без кораблей такого класса невозможна организация действий флота в целом, — рассказал «Известиям» военный эксперт контр-адмирал Михаил Чекмасов. — Потребность в них велика, потому что длительное время после того, как Советский Союз распался, со многими кораблями были проблемы. Новых кораблей долго не было. Только после 2010 года началось строительство и поступление новых кораблей в состав флота. В тральщиках мы тоже нуждались. Корабли, которые были, давно выработали свой ресурс, и их техническое оснащение оставляло желать лучшего. А минная угроза при ведение боевых действий на море реальна, и будет существовать всегда. Поэтому такие корабли нужны.

У российского флота есть огромная потребность в этих тральщиках, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Если с подводными лодками у нас все нормально, то с кораблями надводного флота есть проблемы, — отметил он. — Очень важно иметь баланс сил — и противолодочные, и ударные корабли, и, конечно, тральщики. Без них обойтись нельзя. Сейчас применяют серьезное минное оружие, даже с искусственным интеллектом. Оно коварное, и нужно работать с ним.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Корабли проекта 12700 считаются базовыми тральщиками, но могут выполнять задачи и морских тральщиков, добавил эксперт.

— Они будут составлять основу наших тральных сил в ближайшем будущем. Это уникальные корабли, не металлические, уже хорошо себя зарекомендовали на флотах. Думаю, их нужно гораздо больше — хотя бы по соединению тральных сил в составе пяти-шести единиц на каждом флоте. Задачи «Полярного» на Северном флоте — в случае необходимости проводка кораблей траление, уничтожение мин, особенно в прибрежной зоне. Минными постановками занимаются и подлодки противника, и надводные корабли, — заключил Василий Дандыкин.

Корабли проекта 12700 — основные характеристики

Корабль противоминной обороны проекта 12700 имеет водоизмещение 890 т, длину 61,6 м, ширину 10,3 м, скорость 16,5 узлов. Дальность плавания 1500 миль, автономность плавания 10 суток. Экипаж 44 человека. Предназначен для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз как в воде, так и в морском грунте.

Корпуса тральщиков проекта 12700 выполнены из монолитного стеклопластика, благодаря чему на них не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Для поиска и уничтожения мин на борту установлена система «Диамант», в составе которой два легких катера со специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания минных заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, и они могут беспрепятственно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитометров.

Для обнаружения глубоководных объектов предназначена интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В нее входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

К обнаруженным объектам направляются подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит к минимуму риск для личного состава.

Роман Крецул