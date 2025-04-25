Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции

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Дела у ВСУ на фронте уже давно идут из рук вон плохо, Зеленский рассорился с Трампом, который теперь еще и требует от Киева признать Крым российским. На фоне этих проблем, украинская хунта, которая никак не желает расставаться с властью, может устроить очередную провокацию ради достижения хотя бы медийной «перемоги», ну или ее подачи как таковой.

Сразу несколько российских военных экспертов полагают, что Киев готовит десантную операцию как раз на побережье Крыма. Таким образом Зеленский не только вроде как покажет, что ВСУ еще способны на дерзкие операции, наподобие в конечном итоге провалившегося вторжения в Курскую область, но и открыто намекнет, что отдавать России полуостров просто так не намерен.

Сигналов тому несколько. В первую очередь, участившиеся атаки украинских беспилотников по Крыму. Сегодня ночью дежурные силы ПВО ВС РФ сбили в общей сложности 87 беспилотников ВСУ над восемью регионами России. При этом более половины из БПЛА самолетного типа (45 дронов) были нацелены как раз на северо-западную часть Крыма, сообщило Минобороны РФ.

По данным российских телеграм-каналов, минувшей ночью атаковать полуостров пытались 60 вражеских беспилотников. Из них 58 БПЛА уничтожены силами авиации Черноморского флота, 52-й дивизий ПВО и маневренными огневыми группами. Информация неофициальная.

В результате умелых действий наших сил ПВО на земле фактического урона нет. Один из БПЛА попал по ложной позиции в окрестностях Евпатории, а еще один врезался без детонации в 10-этажное здание в пгт Комсомольское вблизи с Симферополем. Пострадавших в результате налета нет.

Сообщается, что пуск был осуществлен из района Затоки в Одесской области по двум маршрутам — в направлении Евпатории и в сторону Красноперекопска. Этот район вот уже почти полгода является основной целью украинских воздушных атак.

Подобный акцент украинских формирований именно на этой части полуострова вызывает определенные подозрения. Если вспомнить предыдущие удары, в том числе посредством безэкипажных катеров с FPV-дронами, то ВСУ конкретно бьют по ПВО.

Раз за разом под прицел БПЛА попадают радиолокационные станции, пусковые установки и другие позиции ВС РФ на побережье от озера Донузлав до Армянска. Задача у ВСУ простая — ослабить нашу оборону на этом участке.

К этому следует добавить, что украинские формирования накопили несколько десятков десантных катеров и лодок в Черном море, которые с прошлого года партиями на Украину поставляют Швеция, Нидерланды и Великобритания. Очевидно, идет накопление и БЭК.

Кроме того, ГУР Минобороны Украины уже достаточно давно перебрасывает свои спецподразделения, в том числе довольно опытных операторов дронов и диверсионные подразделения, в Одесскую область. Именно украинская военная разведка организует большинство диверсий и терактов на территории РФ.

В Крыму идет активная подготовка к курортному сезону. Как и ранее, ожидается большое количество отдыхающих. Наверняка режим Зеленского готовит очередную провокацию на полуострове, который он считает украинским, а всех, кто там находится — «оккупантами». Будем надеяться, что наши военные в курсе планов врага и будут начеку.