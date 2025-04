Макрон считает невозможным обсуждать урегулирование на Украине без перемирия

Президент Франции также посчитал несправедливыми утверждения в СМИ о том, что отказ Владимира Зеленского от предложенных Вашингтоном условий урегулирования конфликта разозлил президента США Дональда Трампа

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает возможным обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине до тех пор, пока продолжаются боевые действия.

"Все остальные вопросы (помимо перемирия - прим. ТАСС) - это переговоры о мире, на которых учитываются военные позиции, территориальные вопросы, вопросы безопасности. Но пока Россия продолжает наносить удары по Киеву, нельзя просить [киевский режим] принять те или иные условия", - сказал Макрон в эфире телеканала LCI во время поездки на Мадагаскар.

Макрон также посчитал несправедливыми утверждения в СМИ о том, что отказ Владимира Зеленского от предложенных Вашингтоном условий урегулирования конфликта разозлил президента США Дональда Трампа. Французский лидер заявил, что разговаривал накануне с хозяином Белого дома и обсуждал ситуацию на Украине. Также Макрон выступил с утверждением, что гнев США должен быть обращен на Россию, а не на Украину, и призвал к немедленному установлению перемирия без предварительных условий: только после завершения боевых действий, по его словам, можно обсуждать окончательное урегулирование конфликта.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены. Встреча состоялась на более низком уровне. США представлял спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом. Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указала газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио принял решение не ехать в Великобританию. В связи с этим министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины тоже отказались от участия в совещании в Лондоне.

Вопрос о перемирии

Президент России Владимир Путин накануне Пасхи на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Как сообщали в Минобороны РФ, было зафиксировано 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. При этом, как позже отмечал Путин, некоторое снижение боевой активности ВСУ в этот период все-таки наблюдалось, что приветствуется. 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возобновление боевых действий, напомнил, что пасхальное перемирие закончилось и ВС РФ продолжают выполнение боевых задач, нанося удары по военным и околовоенным целям.

В опубликованном 23 апреля интервью французскому журналу Le Point Песков отмечал, что Зеленский контролирует не все формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), что является серьезной проблемой. Песков также подтвердил, что мирное завершение конфликта возможно после того, как Киев выведет военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии. Кроме того, Украина должна в будущем сохранять статус нейтрального государства и ей придется "признать реальность касательно территорий". "Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России", - подчеркнул Песков.