Европейцы боятся усиления разногласий с США из-за переговоров по Украине (Financial Times, Великобритания)

FT: вопрос Крыма поставил Европу перед выбором — поддержать Вашингтон или Киев

Европе предстоит сделать мучительный выбор: кого поддержать — Вашингтон или Киев? Она не готова надавить на Киев и признать Крым российским, пишет FT. Однако потеря Вашингтона будет для нее смерти подобна. Вопрос статуса Крыма создает серьезный дипломатический кризис и для НАТО.

Бен Холл

Генри Фой

Предложение Трампа признать присоединение Крыма к России встревожило Киев и прочие европейские столицы.

Настойчивое требование Трампа к Украине официально признать принадлежность Крыма к России в рамках мирного соглашения с Москвой внезапно поставило европейские столицы перед мучительным выбором: остаться на стороне Киева или поддержать Вашингтон.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия, возникшие из-за подготовленного администрацией Трампа одностороннего проекта соглашения, подвергнут суровому испытанию отношения Америки с Лондоном, Берлином и другими столицами, ослабят трансатлантическую безопасность и пустят под откос саммит НАТО, запланированный на конец июня.

"Европейцы всегда были в слишком слабом положении, чтобы противостоять Америке, — сказал директор программы США в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро. — По этой причине они стараются избегать такого противостояния".

Европейские надежды на участие в переговорах под руководством США были разрушены в среду, когда госсекретарь Марко Рубио отказался от встречи в Лондоне с украинскими и европейскими официальными лицами, а специальный представитель Трампа Стив Уиткофф решил вместо этого нанести уже четвертый визит в Кремль.

Администрация Трампа представила Киеву проект ультимативного соглашения, условия которого очень выгодны Москве, включая признание Америкой суверенитета России над Крымом спустя 11 лет после того, как она присоединила этот украинский полуостров в нарушение норм международного права.

Владимир Зеленский во вторник вновь отказался признать суверенитет России над территориями, которыми она овладела с 2014 года. Вместе с тем, Киев готов смириться с фактическим контролем России над этими землями в обмен на гарантии безопасности Запада.

В среду Трамп обрушился с критикой на позицию Зеленского, назвав ее "очень вредной" для его мирных усилий и "подстрекательской".

"Он может получить мир, и он может воевать еще три года, в результате чего потеряет всю страну", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Предложение Вашингтона согласиться с властью Москвы над Крымом в нарушение согласованной политики НАТО является, пожалуй, самой большой уступкой Москве, на которую он пошел в последние месяцы, стремясь как можно быстрее заключать сделку.

Администрация Трампа также исключила членство Украины в НАТО, против которого уже давно возражает Россия. Сам Североатлантический альянс дал обещание Киеву принять Украину в НАТО в какой-то момент в будущем.

Пока Москву щедро осыпают побудительными стимулами, Киев подвергается давлению и угрозам. Ему было предложено очень мало в обмен на уступку территорий.

"Худший вариант заключается в том, что [США] не смогут добиться заключения соглашения между Украиной и Россией, и все это будет переложено на плечи Украины. Тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]", — сказал один высокопоставленный дипломат из ЕС.

Украинские официальные лица заявили перед назначенными на среду переговорами, что они готовы обсуждать другие условия предварительного соглашения Вашингтона.

"Украина готова к переговорам — но не к капитуляции, — заявила вице-премьер Юлия Свириденко в соцсети Х. — Не будет соглашения, которое предоставит России более прочные основы для необходимой ей перегруппировки и возобновления военных действий с еще большей силой".

Западные чиновники рассказали Financial Times, что европейские столицы не поддержат усилия США по признанию Крыма российским и не станут давить на Киев, чтобы он согласился с этим. ЕС придерживается своей давней позиции, состоящей в том, что он не признает ничего в вопросе суверенитета Украины, с чем не согласен Зеленский.

"Крым — это Украина", – заявила во вторник французскому информационному агентству AFP глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Для европейцев признание присоединения Крыма, которое стала первым силовым территориальным захватом в Европе с 1945 года (Крым присоединился к России по результатам проведенного там референдума, никакого силового захвата не было. – Прим. ИноСМИ), является анафемой, поскольку это уничтожит основанный на правилах порядок, лежащий в основе мира на континенте на протяжении нескольких поколений.

"Крым и стремление к членству в НАТО являются для нас красными линиями, — сказал другой высокопоставленный дипломат из ЕС. — Мы не можем от них отказаться".

Если США начнут действовать в одностороннем порядке, это станет для России вознаграждением за ее агрессию и подтолкнет Москву к новым притязаниям — на сей раз, на Грузию и Молдавию. Она станет угрожать другим бывшим советским республикам, таким как прибалтийские государства, которые являются членами НАТО и ЕС.

Администрации Трампа уже было сказано, что европейские столицы не могут признать Крым российским, о чем сообщил один высокопоставленный европейский чиновник. Крупнейшие европейские страны-члены НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий, заявил этот чиновник.

Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис для НАТО, которая заявила, что никогда не признает власть России над полуостровом.

Пока США не выдвинули свое предложение, натовские руководители пытались сгладить внутренние разногласия из-за Украины, утверждая, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет посвящен оборонным расходам, а не военным действиям, о чем сообщили участвующие в этих обсуждениях официальные лица.

Но предложенная сделка, а также возможность отказа США от переговоров, выдвижения обвинений в адрес Киева и нормализации отношений с Москвой могут привести к скандалу среди лидеров НАТО. "Ключевой вопрос для саммита — какова наша позиция по Украине", — сказал высокопоставленный западный чиновник.

Аналогичные разногласия могут возникнуть и усилиться в ЕС, в частности, по поводу того, что делать с экономическими санкциями блока, введенными против России, если Вашингтон решит сделать решительный шаг и снять свои ограничения.

"Ситуация выглядит очень нехорошо", — сказал один чиновник из ЕС. Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "уничтожит единство ЕС ... Все это напоминает хаос".

Двадцать три европейские страны, являющиеся членами как ЕС, так и НАТО, пытаются найти компромиссы с администрацией Трампа по будущим обязательствам США в отношении европейской безопасности и по торговым соглашениям, чтобы избежать полномасштабной войны пошлин, которая может очень негативно повлиять на их экономики. Они боятся, что Вашингтон может использовать этот вопрос в качестве рычага давления на переговорах.

Шапиро из Европейского совета по международным отношениям сомневается в способности ЕС сохранить единство и сплоченность. "Если американцы уйдут с переговоров, то европейцы просто не смогут сохранить единство по Украине. Источником единства по Украине были американцы", — заявил он.

Дополнительный материал предоставил Кристофер Миллер