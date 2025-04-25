Н.Патрушев: производство морских робототехнических комплексов является сейчас одной из самых актуальных задач

ЦАМТО, 24 апреля. США и их союзники по НАТО к 2035 году планируют значительно увеличить число своих морских роботизированных комплексов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития производства морских робототехнических комплексов (МРТК).

"США и их союзники по НАТО планируют к 2035 году значительно увеличить количество своих морских роботизированных комплексов и расширить сферы их применения", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

По его словам, Североатлантический альянс хочет использовать МРТК для "противоминной, противолодочной и противовоздушной защиты морских коммуникаций, портов, объектов прибрежной зоны и критически важной подводной инфраструктуры, а также для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и непосредственного осуществления боевых операций на море".

Кроме того, отметил помощник главы государства, для улучшения тактико-технических характеристик робототехнических комплексов за рубежом "активно ведутся разработки вооружения с использованием технологий искусственного интеллекта, передовых сенсорных систем и современной элементной базы".

"Странами НАТО формируются специализированные подразделения морских робототехнических комплексов, проводится отработка самостоятельного выполнения ими боевых операций в отрыве от пунктов базирования, а также совместных действий с кораблей и авиацией, в том числе беспилотной", – добавил Н.Патрушев.

Председатель Морской коллегии обратил внимание, что тема производства морских робототехнических комплексов "в настоящее время является одной из самых актуальных".

"Об этом, в частности, свидетельствуют исследования рынка морских робототехнических комплексов, согласно которым более 50 крупных компаний в мире занимаются созданием и производством автономных необитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров", – пояснил он, отметив, что половина из этих компаний сосредоточена в США.

Н.Патрушев констатировал, что основной причиной активизации развития этого направления является "значительный потенциал морских робототехнических комплексов для повышения эффективности военных операций и обеспечения безопасности на морских пространствах".

"Подтверждением этому является практика боевого применения безэкипажных катеров в ходе специальной военной операции на Украине", – подчеркнул помощник главы государства.

В ходе совещания Н.Патрушев вместе с представителями некоторых предприятий, федеральных министерств и ведомств также обсудил дополнительные меры, направленные на создание отечественных технологий производства морских роботов, в том числе безэкипажных катеров, систем связи, навигации и управления.

На совещании подчеркивалось, что развитие морских робототехнических комплексов является одним из перспективных направлений развития флота, передает "РИА Новости".