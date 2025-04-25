Войти
ТАСС

СВР: Европа фабрикует новые обвинения о связях Трампа с Москвой

418
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

В службе отметили, что "европейские разжигатели войны" развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Британские и французские спецслужбы настойчиво фабрикуют новые обвинения о якобы связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Эти фальсификации планируют использовать для торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистским и ликвидирован в РФ - прим. ТАСС), изданий "Проект" и "Медуза" (оба признаны СМИ-иноагентами и нежелательными в РФ - прим. ТАСС) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами", - информировали в пресс-бюро.

При этом наибольший интерес Лондон и Париж "проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". "Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - подчеркнули в СВР.

По сведениям СВР, новоявленные "европейские разжигатели войны", по сути, развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа. "Подобная грязная кампания убеждает, что европейцы не делают выводов из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов. Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Москвой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и Министерства юстиции США", - напомнили в пресс-бюро.

Отмечается, что европейские спецслужбы, "наступая на старые грабли", в очередной раз демонстрируют свою приверженность "шаблонным и нечистоплотным средствам" для достижения преступной цели - "сделать конфликт на Украине между европейскими государствами - членами НАТО и Россией бесконечным". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
Росатом
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:12
  • 3
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 25.04 09:22
  • 8612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 09:09
  • 1
"Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы
  • 24.04 21:59
  • 0
Ответ на "В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44"
  • 24.04 21:54
  • 39
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 21:22
  • 0
Ответ на "Чего так боится Запад?"
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах