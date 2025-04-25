В службе отметили, что "европейские разжигатели войны" развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Британские и французские спецслужбы настойчиво фабрикуют новые обвинения о якобы связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Эти фальсификации планируют использовать для торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистским и ликвидирован в РФ - прим. ТАСС), изданий "Проект" и "Медуза" (оба признаны СМИ-иноагентами и нежелательными в РФ - прим. ТАСС) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами", - информировали в пресс-бюро.

При этом наибольший интерес Лондон и Париж "проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". "Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - подчеркнули в СВР.

По сведениям СВР, новоявленные "европейские разжигатели войны", по сути, развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа. "Подобная грязная кампания убеждает, что европейцы не делают выводов из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов. Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Москвой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и Министерства юстиции США", - напомнили в пресс-бюро.

Отмечается, что европейские спецслужбы, "наступая на старые грабли", в очередной раз демонстрируют свою приверженность "шаблонным и нечистоплотным средствам" для достижения преступной цели - "сделать конфликт на Украине между европейскими государствами - членами НАТО и Россией бесконечным".