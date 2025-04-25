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Британия запретила экспорт игровых контроллеров в Россию

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Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom.

Британия запретила в РФ экспорт игровых контроллеров из-за Украины

Великобритания запретила в Россию экспорт игровых контроллеров. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram.

В британском посольстве разъяснили, что контроллеры игровых приставок используются для пилотирования беспилотников на линии фронта на Украине. Министр по делам Европы Стивен Даути заявил, что Британия использует все возможности, чтобы «усилить давление на российскую военную машину».

В сообщении говорится, что новый пакет включает в себя 150 торговых санкций против РФ. По словам представителей дипмиссии, новые санкции закрывают лазейки, которыми пользуются российские власти.

24 февраля Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. В сообщении ЕС говорилось, что контроллеры используются для управления беспилотными летательными аппаратами.

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