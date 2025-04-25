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Flotprom

В Петербурге спустили на воду тральщик "Полярный"

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В четверг, 24 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду морской тральщик "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит"). Как заявил главком ВМФ России Александр Моисеев, корабль планируют передать флоту до конца 2025 года.

По его словам, тральщик отправится служить на Северный флот.

Спуск на воду тральщика "Полярный"

ОСК


"Полярный" – десятый корабль проекта 12700. Его заложили в июне 2022 года. Тральщик назван в честь города воинской славы, в котором во время Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сейчас в Полярном базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
СФ
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