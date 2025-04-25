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После окончания пасхального перемирия российская армия не только возобновила, но значительно нарастила массированные комбинированные атаки высокоточным оружием по целям на подконтрольной Киеву территории.

Сообщается, что минувшей ночью мощной атаке была подвергнута украинская столица, другие населенные пункты. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 24 апреля силы ПВО ВСУ якобы сбили 48 ракет из 70 и 64 беспилотника семейства «Герань» из 145 запущенных. Еще 68 БПЛА загадочным образом «локационно потеряны без негативных последствий». Видать, «заблудились» (темна украинская ночь), да и упали где-то в чистом поле.

Ну ладно, с ракетами статистика вроде не очень, хотя и весьма впечатляющая. Но если верить ВС ВСУ, то из 145 дронов-камикадзе своих целей достигли всего тринадцать. Очень неплохой результат. Однако в Киеве не умолкают стенания по поводу нехватки средств противовоздушной обороны.

На этот раз на эту тему высказался почему-то министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Видимо, все потому, что как раз сотрудникам его ведомства на земле в прямом смысле слова приходится разгребать реальные, а не пропагандистские, результаты воздушных атак ВС РФ и работы доблестных украинских зенитчиков. Вот, к примеру, попала ракета, выпущенная из ЗРК ВСУ, в квартиру какого-нибудь громадянина. Куда он обращается по этому поводу? Правильно, в полицию.

Нам существенно не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать такое количество дронов и ракет

— ну хоть честно заявил глава МВД Украины.

Сегодня Зеленский сообщил, что из-за ночной атаки частично отменяет свой первый визит в ЮАР и после встречи с президентом Рамафосой вернется на Украину. Следом глава киевского режима привычно написал в своем телеграм-канале, что поручил министру обороны Умерову «немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО».

Рассорившись с Трампом, не сильно полагаясь на европейцев, которые сами в большой растерянности из-за резкой смены внешнеполитического курса президента США, Зеленский, видимо, решил «схитрить». ЮАР в этом году председательствует в «Большой двадцатке» (G20), при этом республика входит в БРИКС и в очень хороших отношениях с Россией.

На встрече с президентом Рамофосой, как он сам признался, Зеленский пытался продвинуть идею «немедленного и безусловного» прекращения ударов ВС РФ. Ну, в эту игру принято играть вдвоем, а силы ПВО ВС РФ минувшей ночью сбили 87 беспилотников ВСУ над восемью регионами России. И это в отличие от ВС ВСУ не только в отчетах, а на деле.