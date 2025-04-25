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Korean Air модернизирует вертолеты UH-60 "Блэк Хок" ВС Республики Корея

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Sikorsky UH-60
Sikorsky UH-60.
Источник изображения: © Фото : DVIDSHUB

ЦАМТО, 24 апреля. Возглавляемый южнокорейской компанией Korean Air Co. консорциум выбран в качестве предпочтительного претендента на заключение крупного контракта, предусматривающего модернизацию вертолетов UH-60 "Блэк Хок" ВС Республики Корея.

По информации новостного агентства Yonhap, консорциум, в состав которого также входят южнокорейская LIG Nex1 и американская Collins Aerospace, был выбран Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея в качестве предпочтительного претендента на выполнение работ по усовершенствованию вертолетов UH-60. Стоимость данного проекта оценивается в 961,3 млрд. вон (673 млн. долл.).

Многоцелевые вертолеты линейки UH-60 состоят на вооружении как СВ, так и ВВС Республики Корея. Они применяются и для специальных операций. Проект модернизации будет охватывать расширение возможностей 36 вертолетов. В частности, планируется выполнить капитальный ремонт кабины, двигателей, средств самообороны и систем связи.

Korean Air, которая собрала более 130 вертолетов UH-60 в период с 1991 по 1999 гг., в настоящее время продолжает заниматься техническим обслуживанием и частичной модернизацией данной техники.

Компания назвала 30-летний опыт в производстве и обслуживании UH-60 ключевым фактором при выборе ее по итогам тендера предпочтительным претендентом на получение заказа. Соперниками Korean Air Co. выступали Korea Aerospace Industries и Hanwha Systems.

Переговоры об окончательных условиях контракта начнутся в ближайшее время. Ожидается, что поставки модернизированных UH-60 будут осуществляться, начиная с 2029 года. В 2023 году KAL-ASD (Korean Air Aerospace Division) заявила, что выполненные работы позволят продлить срок эксплуатации вертолетов до 2040-2045 годов.

По данным Flightglobal.com, на вооружении СВ Республики Корея имеется 110 вертолетов UH-60P, средний срок эксплуатации которых составляет 30 лет и три UH-60L со "средним возрастом" 33,8 года. Военно-воздушные силы Республики Корея эксплуатируют 17 HH-60P со средним сроком эксплуатации 32,4 года и 8 VH-60P со "средним возрастом" 30,4 года.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
UH-60
Компании
DAPA
KAI
LIG Nex1
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