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ТАСС

Китай запустил к своей космической станции корабль "Шэньчжоу-20"

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Космодром Цзюцюань
Космодром Цзюцюань.
Источник изображения: © Kevin Frayer/Getty Images

На борту находятся три тайконавта

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в четверг осуществило запуск корабля "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами на борту. Прямую трансляцию с космодрома Цзюцюань на севере страны вело Центральное телевидение Китая.

Доставку к станции "Тяньгун" экипажа, который после ротации сменит пробывшую там уже полгода команду предшествующей миссии "Шэньчжоу-19", обеспечила двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи"). Ее старт состоялся в 17:17 по пекинскому времени (12:17 мск) в национальный День космонавтики, отмечаемый в КНР 24 апреля.

На этот раз на станцию отправились старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чэнь Дун (командир экипажа, 1978 года рождения), полковник Чэнь Чжунжуй (пилот ВВС, 1984 года рождения) и полковник Ван Цзе (инженер, 1989 года рождения). Тайконавты будут работать на орбите до второй половины октября. Для первого из них это третий запуск - он был в составе миссий "Шэньчжоу-11" (2016) и "Шэньчжоу-14" (2022), остальные двое прежде на орбите не бывали.

В течение шести месяцев команде предстоит осуществлять техническое обслуживание станции, проводить работы с выходом в околоземное пространство, научные эксперименты с лучеперыми рыбками (так называемые зебрафиш, или данио-рерио), плоскими червями (планарии) и микроорганизмами (бактерии стрептомицеты). Кроме того, тайконавты займутся установкой внешнего оборудования и устройства для защиты объекта от космического мусора, будут вести программы в области народного образования и обеспечения общественного благосостояния.

Как сообщил ранее замглавы CMSA Линь Сицян, стыковка "Шэньчжоу-20" с главным модулем станции произойдет примерно через 6,5 часа после доставки тайконавтов на орбиту. После ротации экипаж "Шэньчжоу-19" 29 апреля вернется на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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