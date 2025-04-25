КНР отмечает День космонавтики

Конференция по международному сотрудничеству в космической сфере, праздничный концерт и выставка, посвященная китайским достижениям в изучении космоса, прошли в Шанхае

ШАНХАЙ, 24 апреля. /ТАСС/. В Китае стартовала серия мероприятий, приуроченных к национальному Дню космонавтики. Конференция по международному сотрудничеству в космической сфере, праздничный концерт и выставка, посвященная китайским достижениям в изучении космоса, прошли в Шанхае.

В дискуссии вокруг вопросов международного взаимодействия рамках освоения космоса, в частности, развития международной лунной станции, приняли участие представители профильных организаций России, Пакистана, Таиланда, Индонезии и других стран. Специалисты обсудили перспективы размещения на Луне научно-исследовательской инфраструктуры и источников энергии, а также обеспечения водоснабжения.

Организаторы прошедшей на полях мероприятия выставки представили зрителям макеты космической техники и оборудования, а также образцы лунного грунта, собранные в рамках миссий "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6".

Выступивший на церемонии открытия Дня космонавтики мэр Шанхая Гун Чжэн подчеркнул роль города в развитии китайской космической отрасли, а также обозначил намерение наращивать его участие в лунных исследованиях и освоении космоса.

"Шанхай планирует развивать кластер аэрокосмической индустрии, в частности хаб для производства ракет-носителей, производство недорогих спутников и другие ключевые элементы аэрокосмической индустрии", - отметил он.

24 апреля в Китае отмечается национальный День космонавтики. В нынешнем году исполняется 55 лет с момента запуска первого китайского искусственного космического спутника Земли "Дунфан Хун-1".