ВВС Греции рассматривают возможность приобретения трех самолетов ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 24 апреля. Военно-воздушные силы Греции рассматривают возможность приобретения трех военно-транспортных самолетов C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer Defense and Security.

Как стало известно греческому ресурсу OnAlert, C-390 стал приоритетным кандидатом на замену устаревающего парка C-130 "Геркулес" ВВС Греции. Самолет включен в долгосрочный план оборонных закупок страны. При этом изначально рекомендовано приобретение трех единиц с возможностью дальнейшей реализации опционов. Бразильские самолеты будут постепенно поступать на вооружение по мере вывода из эксплуатации имеющихся C-130 "Геркулес".

Тем не менее, ожидается, что проект закупки новых самолетов военно-транспортной авиации будет реализован только в конце десятилетия, так как в настоящее время приоритет в финансировании отдается другим программам, таким как модернизация 38 истребителей F-16 до стандарта "Вайпер".

Со стороны ЦАМТО напомним, что ВВС Греции стремятся обновить парк тактических самолетов ВТА уже продолжительное время. В настоящее время в боевом составе ВВС Греции имеется девять C-130 "Геркулес" в вариантах "B" и "H". При этом срок эксплуатации самолетов, поставки которых в страну начались в 1975 году, истекает и в ближайшее время они подлежат списанию.

В настоящее время выбор самолетов данной категории на рынке не велик: Lockheed Martin (C-130J), Embraer (KC-390) и Airbus (A-400M).

Директор по коммерческому развитию и продажам Embraer Defense and Security Карла Саллерон встретилась с представителями командования ВВС Греции с целью представления возможностей самолета ВТА KC-390 в январе 2023 года. С тех пор переговоры продолжаются.

В составе ВВС Греции уже имеются самолеты производства Embraer. Это четыре самолета ДРЛО E-99 (на базе EMB-145) и один транспортный EMB-135 LR/BJ.