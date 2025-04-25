С 2001 года лондонский "Тоттенхэм" находится под управлением Дэниела Леви, и за это время клуб неоднократно упускал возможность подписать игроков, впоследствии ставших звездами мирового футбола. По различным причинам – будь то финансовые разногласия, спортивные амбиции или просто неудачное стечение обстоятельств – эти трансферы так и не состоялись. Сегодня мы рассмотрим наиболее яркие примеры футболистов, которые могли оказаться в составе "шпор", но в итоге построили карьеру в других клубах.

Хотя никто не может с уверенностью сказать, как сложилась бы судьба этих игроков в "Тоттенхэме" и насколько успешным было бы их пребывание в Северном Лондоне, можно составить впечатляющую символическую сборную из несостоявшихся трансферов клуба.

Специалисты проанализировали влияние этих несостоявшихся трансферов на спортивные результаты "Тоттенхэма" и пришли к выводу, что отсутствие решительности в переговорах лишило клуб как минимум нескольких трофеев за последнее десятилетие. Особенно это касается упущенных возможностей в атакующей линии, где "шпоры" часто испытывали проблемы.

Защитная линия: от Кунде до Ким Мин-Джэ

В воротах символической команды упущенных возможностей стоит Давид Райя. Летом 2023 года испанский голкипер был близок к переходу в "Тоттенхэм" и даже согласовал условия личного контракта, но клуб отказался платить "Брентфорду" запрашиваемые 40 миллионов фунтов. В итоге "шпоры" подписали Гильельмо Викарио, а Райя перешел в стан принципиальных соперников – "Арсенал", где провел два впечатляющих сезона, став одним из лучших вратарей Премьер-лиги. Кстати, не забудьте ознакомиться с нашим материалом про самых дорогих вратарей мира.

В защитной линии можно выделить Жюля Кунде, которым "Тоттенхэм" серьезно интересовался еще в 2021 году. Французский защитник был открыт для переговоров, но Леви предпочел инвестировать в Эмерсона Рояла. Через год Кунде присоединился к "Барселоне", где сейчас считается одним из лучших защитников Европы и в текущем сезоне нацелен на завоевание требла.

Другим громким упущением стал южнокорейский защитник Ким Мин-Джэ. Лондонцы пытались использовать своего лидера Сона Хын-Мина как дополнительный аргумент в переговорах, но в 2022 году защитник предпочел перейти в "Наполи", желая играть за клуб с более стабильными результатами. "Тоттенхэм" в итоге арендовал Клемана Ленгле, который не впечатлил своей игрой в Лондоне по версии 1win uzbekistan.

Нельзя не упомянуть и Милана Шкриньяра, которым Жозе Моуриньо серьезно интересовался в 2020 году. Однако "шпоры" отказались платить "Интеру" запрашиваемые 55 миллионов фунтов. Вместо словацкого защитника был подписан Джо Родон за 11 миллионов, который сейчас выступает в Чемпионшипе за "Лидс", в то время как Шкриньяр играет за "Фенербахче" (права на него принадлежат ПСЖ).

Жюль Кунде. Источник: Барса

Полузащита мечты: Бруну Фернандеш, Моутиньо и Ривалдо

Наиболее ярким примером упущенной возможности в средней линии стал Бруну Фернандеш. Летом 2019 года португалец, выступавший тогда за "Спортинг", был близок к переходу в "Тоттенхэм" после сезона, в котором команда дошла до финала Лиги чемпионов под руководством Маурисио Почеттино. Однако клубы не смогли согласовать условия сделки, и через полгода Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал одним из лучших полузащитников Премьер-лиги своего поколения.

Еще один португалец, Жоау Моутиньо, был в шаге от перехода в "Тоттенхэм" в 2012 году. Он рассматривался как замена уходящему Луке Модричу, и сумма сделки с "Порту" в размере 24 миллионов фунтов была согласована, как и личный контракт игрока. Однако в последний момент "шпоры" предпочли подписать Муссу Дембеле.

Особого внимания заслуживает история с легендарным бразильцем Ривалдо. В 2002 году "Барселона" стремилась сократить зарплатную ведомость и была готова отпустить звездного плеймейкера бесплатно. Дэниел Леви лично летал в Испанию для переговоров, но Ривалдо предпочел "Милан". Вместо него "Тоттенхэм" подписал Миленко Ачимовича, чья карьера в клубе сложилась не слишком удачно. Кстати, не забывайте прочитать наш материал про то, как мадридский Реал прямо сейчас омолаживает свою полузащиту.

Бруну Фернандеш. Источник: Getty Images Sport

Нападение и современные истории: от Агуэро до Кварацхелии

В атакующей линии самым громким упущением стал Серхио Агуэро. В 2011 году "Тоттенхэм" вел переговоры о приобретении аргентинца из "Атлетико Мадрид", но отказался активировать пункт о выкупе за 38,5 миллионов фунтов. Впоследствии Агуэро перешел в "Манчестер Сити", где стал легендой клуба и Премьер-лиги, забив за свою карьеру 12 голов в 18 матчах против "Тоттенхэма".

Эден Азар также мог оказаться в составе "шпор" в 2012 году, но отказался от перехода после того, как клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сам бельгиец позже признавался: "Это правда, что "Тоттенхэм" меня заинтересовал тогда, потому что это была молодая команда, которая занимала третье место в лиге. К сожалению, конец сезона сложился не очень хорошо для них. Они не смогли попасть в Лигу чемпионов, что и повлияло на мое решение".

Одной из наиболее свежих историй является ситуация с Хвичей Кварацхелией. Лондонцы могли подписать грузинского вингера еще до его перехода в "Наполи". По признанию агента игрока в ноябре 2024 года: ""Тоттенхэм" не был уверен, чтобы потратить 20 миллионов евро на игрока, о котором у них не было много информации, потому что он не был выходцем из большой футбольной страны. Ведь он родом не из Бразилии, например". Сейчас 24-летний Кварацхелия уже считается суперзвездой мирового футбола.

Последствия и уроки для будущего

История несостоявшихся трансферов "Тоттенхэма" наглядно демонстрирует, насколько тонкая грань разделяет успешные и неудачные решения в футбольном бизнесе. Осторожность Дэниела Леви в финансовых вопросах, с одной стороны, обеспечила клубу стабильное экономическое положение и современный стадион, но с другой – лишила команду возможности усилиться игроками, которые могли бы вывести "шпор" на новый уровень.

Впрочем, в последние годы трансферная политика клуба стала более гибкой, и "Тоттенхэм" проявляет большую решительность на трансферном рынке. Возможно, уроки прошлого помогут лондонскому клубу избежать повторения ошибок и не упускать потенциальных звезд в будущем.

В современном футболе особенно ценятся универсальные атлеты , способные эффективно действовать в высокоинтенсивных условиях .В этом клубе все чаще обращают внимание не только на футбольные навыки, но и на физическую подготовку игроков. В современном футболе особенно ценятся универсальные атлеты, способные эффективно действовать в высокоинтенсивных матчах. Еще большее значение приобретают виды спорта для всех , которые развивают основные группы ограничений и учитывают последовательное развитие. Такой подход помогает «Тоттенхэму» подобрать игроков, максимально готовых к требованиям Премьер-лиги.

Символическая сборная упущенных возможностей "Тоттенхэма" впечатляет своим составом и заставляет задуматься о том, какие высоты мог бы покорить клуб, сумей он реализовать хотя бы часть этих трансферов. Впрочем, футбольная история не терпит сослагательного наклонения, и теперь болельщикам "шпор" остается только мечтать о том, что могло бы быть.