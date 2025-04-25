Новейшие буксиры Военно-морских сил Австралии оказались сделанными в Китае

Источник изображения: topwar.ru

Австралийские военные заключили в прошлом году контракт с нидерландской компанией Damen на постройку морских судов, сумма которого составила 28 миллионов долларов. Неожиданно новейшие буксиры Королевских военно-морских сил Австралии, заказанные у голландцев, оказались сделанными в Китае.

Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении документы.

В них указывается, что первый из трех портовых буксиров был построен на заводе компании Damen, расположенном в Чанде, в китайской провинции Хунань в конце декабря. Факт того, что судно строилось в Китае, не стал широко афишироваться.

Источник изображения: topwar.ru

В министерстве обороны Австралии подтвердили, что постройка буксиров производится на территории КНР с последующей дооснасткой во Вьетнаме. При этом в ведомстве настаивают на том, что после передаче австралийским заказчикам суда не войдут в состав Королевских ВМС, а будут эксплуатироваться гражданским оператором.

Источник изображения: topwar.ru

Представитель Минобороны заявил журналистам, что в исключительных случаях возможно комплектование экипажей военнослужащими, например, в чрезвычайных ситуациях.

Австралийская оппозиция отреагировала на данное разоблачение, заявив, что у нее есть серьезные вопросы к министру обороны Ричарду Марлзу.

Между Австралией и Китаем сохраняются крайне напряженные отношения. К примеру в этом году австралийские Вооруженные силы почти месяц находились в состоянии повышенной боеготовности, пока НОАК проводила военно-морские учения неподалеку от территориальных вод Австралии.