Реконкиста по-османски: турецкие оборонные компании завоевывают Латинскую Америку

Компании турецкого военно-промышленного комплекса (ВПК) в последние годы демонстрируют лавинообразный рост и стремление к масштабному расширению по всему миру. Они продвигают свою продукцию военного назначения (ПВН) как на богатых, развитых и высокотехнологичных рынках, подобных европейскому, так и в более скромных, но не менее перспективных регионах Азии, Южной Америки, Африки и Океании

Недавние международные оборонные выставки показали, что турецкие фирмы планируют всерьез и надолго обосноваться в Латинской Америке. Широкий спектр производимой ими ПВН и доступные цены делают Анкару весьма привлекательным партнером для стран этого региона. Так, на прошедшем в начале апреля в Рио-де-Жанейро форуме LAAD 2025 (Latin America Aerospace and Defence 2025) экспозиция предприятий турецкого ВПК стала одной из самых масштабных как по площади, так и по количеству представленных в ней компаний и заключенных контрактов. По данным Управления оборонной промышленности Турции, в мероприятии приняли участие 24 компании страны. Бразильская выставка является одним из самых популярных международных салонов для ближневосточных фирм, что подчеркивает важность южноамериканского рынка.

Крупнейшие авиастроители двух стран — бразильский Embraer и турецкий Turkish Aerospace Industries (TAI) — подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на изучение возможности совместного производства гражданских и военных самолетов, а также на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиастроения, наземных и летных испытаний.

По данным портала Infodefensa.com, Анкара даже может заказать у бразильской компании ее военно-транспортные самолеты (ВТС) — заправщики KC-390 Millennium. Последние набирают все большую популярность по всему миру. Одним из условий возможной сделки может стать локализация их производства в Турции.

Со своей стороны, как указало издание, латиноамериканская страна может в будущем присоединиться к двум инициативам по созданию новых самолетов, осуществляемым под эгидой TAI. Речь об истребителе пятого поколения Kaan и учебно-тренировочном / легком боевом самолете Hürjet. При этом в разработке и проектировании последнего уже принимает участие бразильская Akaer.

На Infodefensa.com акцентировали внимание на том, что возможное присоединение Бразилии к программе Kaan не должно повлиять на исполнение контракта по поставке этой стране 36 истребителей JAS 39 Gripen последней модификации E/F совместного производства шведского концерна Saab и Embraer.

Помимо этого, латиноамериканская республика заинтересована в приобретении у крупнейшего турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Baykar целой линейки их разведывательно-ударных дронов: Bayraktar TB2, Kızılelma и Akıncı.

Привлекательный Tulpar

Турецким компаниям также есть что предложить бразильцам для повышения боеготовности их сухопутных войск (СВ) — за счет поставки им как бронетехники, так и вооружений. В данном случае на первый план выходят производитель Otokar, представивший на LAAD 2025 свою гусеничную боевую бронированную машину (ББМ) Tulpar, а также FNSS, который привез в Бразилию средний танк Kaplan-MT.

Боевая бронированная машина Tulpar Источник изображения: © Mohammed Zarandah/ Anadolu Agency via Getty Images

В Infodefensa.com отметили, что страны Латинской Америки обычно закупают уже бывшую в эксплуатации европейскую или североамериканскую бронетехнику, в основном технологически устаревшую. Анкара же может предложить гораздо более современные изделия такого типа.

Продукция Otokar, как полагают аналитики портала, представляется весьма интересным вариантом закупки для СВ Бразилии, которые намерены модернизировать парк бронетехники за счет приобретения новых ББМ и средних танков (массой до 50 т). Основное требование, предъявляемое командованием бразильской армии, — чтобы обе боевые машины были выполнены на едином шасси и были оснащены одинаковым силовым агрегатом. Турецкие изделия этот запрос удовлетворяют.

Кроме того, по сведениям издания, предпочтение будет отдано прежде всего бронетехнике, вооруженной боевым отделением Hitfact с пушкой Hitfact Mk.2 калибра 120 мм производства итальянского холдинга Leonardo. Такой же боевой башней вооружаются самоходные противотанковые пушки Centauro II, которые Бразилия заказывает у Италии.

Контакт на закупку основной партии 96 единиц этих ББМ еще не подписан — пока были приобретены два первых опытных образца для проведения испытаний. Но командование бразильских СВ с целью сокращения будущих затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание тяжелой техники заранее планирует приобрести машины с максимально схожей начинкой.

Турецкий Tulpar, представленный на LAAD 2025, как раз и был оборудован Hitfact, что делает предложение Otokar вдвойне выгодным для бразильских войск. Хотя окончательный выбор во многом будет зависеть от того, чем закончатся идущие там сейчас "концептуальные дебаты" на тему "гусеницы или колеса".

Этот же вопрос сейчас обсуждается и в командовании Корпуса морской пехоты Военно-морских сил (ВМС) Бразилии. Им также нужна новая боевая машина, поскольку в настоящее время в их распоряжении находятся австрийские легкие танки SK-105A2S Kürassier 1970-х годов выпуска. Эта техника уже в высокой степени изношена, практически непригодна для применения по назначению и подлежит списанию, как это сделала Вена еще 10 лет назад.

Между тем с вооруженными силами другой латиноамериканской страны — Чили — активно взаимодействует турецкая Havelsan. В конце марта эта компания заключила с ВМС этой республики соглашение об оснащении системой боевого управления Advent их многоцелевых фрегатов "Адмирал Бланко Энкалада" (Almirante Blanco Encalada, FF 15) и "Адмирал Риверос" (Almirante Riveros, FF 18). Все они относятся к голландскому классу Karel Doorman. Соглашение с Havelsan, предполагающее их модернизацию, рассчитано на четыре года. Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен, в середине апреля посетивший Турцию с официальным визитом, заявил в интервью испаноязычной редакции новостного телеканала TRT, что его страна является единственным государством в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, с которой Анкара подписала соглашение о свободной торговле. Он подчеркнул, что Турция становится крупным мировым поставщиком продукции военного назначения и Чили заинтересовано в расширении сотрудничества в этой сфере. "Мы считаем, что с точки зрения оснащения наших вооруженных сил Анкара становится все более привлекательным поставщиком", — добавил ван Клаверен.

Вездесущий Aselsan

Еще одним крупным турецким игроком на латиноамериканском рынке намерена стать компания Aselsan. На выставке в Рио фирма из Анкары продемонстрировала чуть ли не весь спектр своей продукции для разных видов и родов войск. Один из ее главных козырей — наличие проработанной стратегии сотрудничества с новыми региональными партнерами. Она предусматривает, в частности, передачу технологий и локализацию производства вооружений. Кроме того, конек турецкой компании — программы модернизации сухопутной, авиационной и морской техники. Ее первым заказчиком в Южной Америке стали СВ Чили, заключившие контракт на обновление системы управления огнем основных боевых танков Leopard 2A4.

Для контроля за ходом работ, которые Aselsan реализует совместно с национальным оружейным заводом FAMAE (Fabricas y Maestranzas del Ejercito), фирма открыла в Сантьяго свое первое на континенте региональное отделение. Также в портфеле компании из Анкары есть уже подписанные контракты на оснащение новыми системами связи боевых машин пехоты Marder 1A3 и самоходных гаубиц M109 Paladin.

Помимо прочего, по данным Infodefensa, на полях LAAD 2025 турецкая компания озвучила ВМС Аргентины свое предложение по модернизации их фрегатов семейства MEKO. В настоящее время в составе военного флота республики службу несут четыре корабля MEKO 360H2, построенных в 1980-х годах. Это "Адмирал Браун" (ARA Almirante Brown, D 10), "Аргентина" (ARA La Argentina, D 11), "Героиня" (ARA Heroína, D 12) и "Саранди" (ARA Sarandí, D 13). По словам президента и генерального директора фирмы Ахмета Акьола, их предложение основано на проекте по модификации других кораблей семейства MEKO 200, адаптировано к требованиям военного флота латиноамериканской страны и позволит серьезно продлить срок службы кораблей. Как подчеркнул портал, предложение Aselsan экономически гораздо более выгодно, поскольку предполагает улучшение характеристик действующих кораблей без необходимости строительства новых. Ранее представители турецкой фирмы осмотрели аргентинские фрегаты. Теперь они ждут окончательного решения от Буэнос-Айреса.

ARA La Argentina Источник изображения: © Public Domain/ Wikimedia Commons

В Aselsan также выразили готовность привлечь к реализации проекта аргентинские предприятия, подчеркнув, что не намерены конкурировать с местными судостроителями. Что касается возможной модернизации других кораблей аргентинского военного флота, в том числе корветов MEKO 140, то, как заявил Акьол, его компания сможет адаптировать свои технологии и для их модификации. Предлагаемые компанией обновления в целом схожи с теми, что получил турецкий фрегат "Оруч Рейс" (TCG Oruçreis, F 245), работы над которым Aselsan завершила в середине апреля. На этом корабле была установлена 21 новая ключевая система, что должно значительно увеличить его возможности противовоздушной, противолодочной и радиоэлектронной борьбы.

Кроме ВМС Аргентины фирма из Анкары хочет наладить сотрудничество с военными флотами Бразилии, Чили и Перу. Их надводные корабли также нуждаются в продлении срока службы. В краткосрочной перспективе ожидается и размещение заказа на строительство 11 новых патрульных кораблей класса NPa500MB (Navio Patrulha de 500 Toneladas) для ВМС Бразилии. По мнению авторов Infodefensa, у Aselsan, имеющей в своем активе весь спектр решений для их оснащения, особенно в модификации минного тральщика, есть все шансы на то, чтобы принять участие в этой бразильской программе.

Еще одной важной сделкой, заключенной на полях выставки LAAD 2025, стало соглашение между бразильской компанией SIATT и турецкой Kale Jet Engines на поставку реактивных двигателей KTJ 3200 для первых прототипов противокорабельной ракеты (ПКР) MANSUP-ER увеличенной дальности. В Infodefensa.com заключение этого контракта назвали прорывом для бразильских ВМС. Там пояснили, что, решив вопрос с ракетными двигателями, флот сможет рассчитывать на получение двух, а не одного типа этой ПКР (дальность базовой версии составляет 70 км) для вооружения своих фрегатов классов Tamandaré и Niterói.

Первые испытания прототипов MANSUP-ER с дальностью полета до 200 км запланированы на первый квартал 2026 года.

Татьяна Самойлова