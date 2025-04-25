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ЦАМТО

Глава белорусского оружейного ведомства посетил с рабочим визитом Республику Таджикистан

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус 22-23 апреля посетил с рабочим визитом Республику Таджикистан.

Рабочую программу Дмитрия Пантуса начала встреча с министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и отметили заинтересованность в дальнейшем его развитии, в том числе в создании совместных производств. Кроме этого, достигнута договоренность о проведении в текущем году первого заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Повестку рабочего визита Д.Пантуса продолжили переговоры с министром обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Эмомали Собирзода. Стороны обсудили ход исполнения действующих контрактов, а также определили основные перспективные проекты с алгоритмом их реализации.

В завершающий день визита состоялась встреча Д.Пантуса с первым заместителем председателя – командующим Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майором Муродали Раджабзода.

Стороны обсудили перспективные проекты военно-технического сотрудничества, направленные на повышение боевых возможностей Пограничных войск, и механизмы их реализации, а также рассмотрели вопросы усиления отдельных участков границы Республики Таджикистан в рамках выполнения мероприятий ОДКБ. Достигнута договоренность о визите таджикских специалистов в Республику Беларусь для практического ознакомления с производственными возможностями предприятий оборонного сектора экономики, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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