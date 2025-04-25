МНО Литвы получило средства на закупку ББМ "Боксер" и ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 24 апреля. Правительство Литвы 23 апреля одобрило представленный Минфином проект постановления, предусматривающий выделение дополнительно 187,7 млн. евро заемных средств на нужды обороны.

Данные средства будут направлены МНО Литвы для перечисления авансовых платежей за новые боевые машины пехоты и зенитные ракетные комплексы средней дальности.

Как заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене, внесение авансовых платежей позволит гарантировать более раннюю поставку необходимой вооруженным силам Литвы военной техники. В данном случае это 27 дополнительных боевых машин пехоты "Боксер" ("Вилкас") с колесной формулой 8х8, поставка которых запланирована на 2027-2029 годы, а также ЗРК NASAMS, которые должны быть поставлены в 2028 году. Ускорение закупок вооружений необходимо в связи с формирование МНО Литвы национальной дивизии к 2030 году.

По информации заместителя министра финансов Дарюса Садецкаса, в прошлом году при пересмотре бюджета на 800 млн. евро был увеличен лимит государственных заимствований, что позволяет направлять в случае возникновения потребностей дополнительные средства на нужды национальной обороны. Данное выделение является первым, которое будет профинансировано за счет лимита заемных средств. Это позволит МНО Литвы своевременно выполнить договорные обязательства перед поставщиками, гарантируя поставки вооружений и военной техники в соответствии с графиком.

МНО Литвы во втором квартале должно осуществить авансовый платеж в размере 150 млн. евро за боевые машины пехоты и 37,7 млн. евро за зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Закон об утверждении бюджета на 2025-2027 годы предоставил Министерству финансов право брать займы на нужды национальной обороны, включая обеспечение мобильности, транспортную инфраструктуру двойного назначения, а также военную инфраструктуру, необходимую для обеспечения поддержки принимающей страны, и капитальных вложений в национальную оборонную промышленность.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) от имени МНО Литвы заключила с совместным предприятием ARTEC GmbH, сформированным Rheinmetall Land Systems и KNDS, контракт на поставку 27 дополнительных бронемашин "Боксер" ("Вилкас"), а также сопутствующего оборудования и услуг. Стоимость заказа не раскрывалась. Благодаря этой покупке парк бронемашин "Боксер" в составе ВС Литвы превысит 110 ед. Контракт также позволит разработать для ВС Литвы новый вариант инженерной машины.

Также в октябре 2024 года с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace был подписан контракт стоимостью 193 млн. евро на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS. В рамках данного соглашения будет модернизирована часть оборудования комплексов NASAMS, приобретенных в 2017 году.