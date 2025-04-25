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ТАСС

Эксперт Хоффманн: шведские самолеты ДРЛОиУ для Украины имеют критический изъян

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Источник изображения: topwar.ru

Тактически для эффективной работы этот самолет вынужден занимать предсказуемые эшелоны и маршруты патрулирования над Западной Украиной, что делает его удобной мишенью для дальнобойных средств поражения ВС РФ, отметил эксперт

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C (ACS-890), предназначенные для передачи Украине, имеют критическую уязвимость в обмене данными. Такое мнение высказал военный обозреватель ТАСС Александр Хоффманн.

Накануне украинское агентство УНИАН сообщило, что первый шведский самолет ДРЛОиУ прибыл на Украину и совершил тестовый полет. Швеция объявила о намерении поставить Киеву два самолета ACS-890 29 мая прошлого года. Позднее украинские Воздушные силы опровергли информацию о том, что в небе над страной летал разведывательный самолет, предоставленный Швецией.

"Реальные возможности шведского самолета ДРЛОиУ в украинском небе сильно переоценены западной пропагандой. Ключевая уязвимость ACS-890 кроется не столько в общеизвестных "слепых зонах" его радара Erieye, сколько в специфике его системы обмена данными - она имеет критическую брешь в протоколе шифрования при работе с ненатовскими системами управления, что позволяет не просто ставить помехи, но и внедрять ложные цели в передаваемую картину. Фактически это окно возможностей для дезинформации операторов самолета и наземных пунктов управления противовоздушной обороны противника в реальном времени", - сказал Хоффманн.

По его словам, тактически для эффективной работы этот самолет вынужден занимать предсказуемые эшелоны и маршруты патрулирования над Западной Украиной, что делает его удобной мишенью для дальнобойных средств поражения ВС РФ, работающих по внешнему целеуказанию. "Более того, энергетические характеристики радиолокационной станции (РЛС) Erieye создают специфический электромагнитный "почерк", который наши комплексы радиотехнической разведки способны устойчиво пеленговать на дистанциях, значительно превышающих дальность обнаружения самого самолета, что демаскирует его задолго до входа в зону эффективной работы", - указал обозреватель ТАСС.

Он подчеркнул, что "любая попытка приблизить ACS-890 к линии фронта для обнаружения низколетящих целей типа "Гераней" или крылатых ракет неминуемо приведет к его быстрой потере".

Говоря о вопросе базирования самолетов ДРЛОиУ, Хоффманн отметил, что "аэродромы вроде львовского или ивано-франковского - очевидные, но крайне уязвимые варианты", учитывая возможности ВС РФ по нанесению высокоточных ударов. "Однако главная логистическая проблема, о которой не говорят открыто, заключается в крайней чувствительности бортового радиоэлектронного оборудования Erieye к перепадам напряжения и качеству аэродромного электропитания, а также необходимости регулярной, сложной калибровки РЛС с использованием уникального шведского наземного оборудования, которое невозможно безопасно разместить и эксплуатировать в условиях Украины, - считает собеседник агентства. - Поэтому, скорее всего, мы увидим челночные перелеты этих самолетов на аэродромы в Польше или Румынии для обслуживания, что существенно снизит их оперативный темп и реальное время нахождения в зоне боевого дежурства". 

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Страны
Польша
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Румыния
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