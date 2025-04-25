Генерал Франции Делавард: поставки ракет Taurus Украине ничего не изменят

Генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск полагает, что решение о поставке Taurus, если оно будет принято, является "политическим жестом", и выразил сомнение, что немецкий народ согласен с таким шагом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Возможная поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя и будет являться лишь "политическим жестом". Эффективность таких поставок не будет выше, чем от предыдущей западной военной помощи, таким мнением поделился с ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

"Поставки Taurus ни к чему не приведут, так же как не привели поставки F-16, Abrams, Leopard. Все это - еще капли в океане и гораздо больше важные политические жесты, но большой военной эффективности это не принесет. Не более, чем имели SCALP и вся техника, которую мы смогли поставить Украине", - сказал Делавард.

Генерал полагает, что решение о поставке Taurus, если оно будет принято, является "политическим жестом", и выразил сомнение, что немецкий народ согласен с таким шагом. Он сослался на опросы, которые, по его словам, показывают, что 73% немцев уже считают себя "преданными" лидером немецких консерваторов Фридрихом Мерцем, еще не занявшим пост канцлера.

Делавард также предположил, что вопрос поставок Taurus может стать причиной "роспуска коалиции между Шольцем и Мерцем", поскольку канцлер Олаф Шольц, по мнению генерала, полностью против этого под давлением "скорее пацифистского" крыла в его партии, не желающего обострения ситуации.

Генерал раскритиковал лидеров, подобных Мерцу, которые, по его словам, "прошли через школы НАТО, через Давос", и пытаются "сыграть свою роль, для которой его готовили". Делавард ожидает, что Мерц "пойдет по ложному пути и довольно быстро будет отвергнут своими избирателями".

По мнению Делаварда, на поле боя поставки Taurus "не изменят абсолютно ничего". Напротив, это может "подтолкнуть Россию к большей твердости, большим демонстрациям силы". Он назвал "большой комедией" разговоры о возможной отправке сухопутных войск на Украину, которые, как он считает, используются президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы "впечатлить собственное население, напугать их, сказать им, что война у наших дверей". Генерал отметил, что многие французы уже осознали это и поддержка Макрона сегодня невысока.