19FortyFive: бомбардировщик Ту-160 остается грозным и незаменимым оружием России

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 можно описать одним словом: незаменимый, пишет 19FortyFive. Разработанный в СССР, он остается грозным стратегическим оружием, которое Россия применяла и в Сирии, и на Украине, отмечается в статье.

Стив Балестриери

Ключевые моменты: бомбардировщик Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла (по классификации НАТО: Blackjack или “Блэкджек”) — сверхзвуковой стратегический ракетоносец, способный нести ядерное оружие. Данные о фактической численности флота Ту-160 разнятся, но их в любом случае немного, от 13 до 16.

Ту-160 — последний бомбардировщик, разработанный для советских ВВС, и единственный российский с оборонительным вооружением. В обычном режиме “Блэкджек” может нести до 13 крылатых ракет.

Многие эксперты по России описывают бомбардировщик одним словом: незаменимый.

Конструкция Ту-160

Ту-160 разрабатывался как ответ американскому B-1. Внешне Ту-160 и B-1 Lancer (“Копьеносец”) похожи, но их задачи в корне разнятся.

Ту-160 — сверхзвуковой бомбардировщик (скоростью 2,05 Маха) для развертывания ядерного оружия. B-1 задумывался как низкоуровневая, но высокоскоростная платформа доставки ядерного оружия в обход советских радаров, однако в середине 1990-х годов “Кость”, как эти самолеты называли летчики, переключилась исключительно на обычную роль.

Советский Союз создавал бомбардировщик для проникновения на территорию противника на высокой скорости и большой высоте, который мог бы нести как обычную, так и ядерную боевую нагрузку. Конкурс на разработку нового бомбардировщика был объявлен в 1972 году, и в итоге контракт выиграло ОКБ Туполева.

Ту-160 оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Кузнецова НК-32 с форсажной камерой и развивает максимальную скорость в 2,05 Маха (2 500 километров в час). Дальность полета без дозаправки составляет 12 300 километров, а практический потолок — 16 тысяч метров. Полезная нагрузка достигает 40 тонн боеприпасов, включая ядерные и обычные бомбы и крылатые ракеты.

Самолет пригоден для всепогодных и круглосуточных полетов, использует электродистанционное управление и оснащен трехстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом.

Ракетно-бомбовый груз располагается внутри самолета в двух тандемных отсеках. Планер изготовлен из титана, алюминиевых термообработанных сплавов, стальных сплавов и композитных материалов. Ту-160 может дозаправляться в полете через убирающуюся систему “шланг-конус”.

История Ту-160

Первый полет Ту-160 состоялся 18 декабря 1981 года, а в эксплуатацию он поступил в апреле 1987 года. Он стал последним стратегическим бомбардировщиком, разработанным для советских ВВС до распада страны. Производство продолжалось до 1992 года, всего было построено 36 самолетов.

После распада Советского Союза флот поделили между собой Россия и Украина. В итоге Россия приобрела основную часть украинских бомбардировщиков в обмен на погашение задолженности за природный газ. Ту-160 сохранил функцию доставки как ядерного оружия, так и обычных боеприпасов. Бомбардировщики относятся к дальней авиации ВКС России и служат платформой для доставки оружия, применяемого без захода в зону действия активных средств ПВО. Они развивают максимальную скоростью свыше 2 Махов, чтобы уклоняться от истребителей и ракет противника.

Ядерная миссия Ту-160 проявилась и в цветовой схеме: при ядерном взрыве его тепловое излучение может причинить вред самому экипажу, поэтому для защиты от него самолет покрывается особой белой краской. За уникальную окраску самолет прозвали “Белым лебедем”.

Ту-160 редко использовался в бою — предположительно, из-за его стратегической роли. Боевое крещение он прошел в ноябре 2015 года в ходе российской операции в объятой гражданской войной Сирии. Там он поражал крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 цели ИГИЛ* после теракта против авиалайнера российской авиакомпании Metrojet 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом, унесшего жизни 249 человек, а также терактов 13 ноября 2015 года в Париже, унесших жизни 129 человек.

Бомбардировщики использовались в ходе спецоперации на Украине. <...>

Незадолго до вступления президента Трампа в должность в январе два “Белых лебедя” пролетели над Полярным кругом и Гренландией в ходе одиннадцатичасового полета. Возможно, именно поэтому президент Трамп настаивает на “приобретении” Гренландии у Дании.

По состоянию на 2025 год Ту-160 остается ключевым звеном стратегической бомбардировочной авиации России. Несмотря на возраст и сложности с техническим обслуживанием, скорость, дальность и грузоподъемность самолета по-прежнему делают его грозной платформой.

Хотя ВВС ряда стран разрабатывают бомбардировщики-невидимки, Ту-160 по-прежнему остается опасным противником.

Стив Балестриери — обозреватель по национальной безопасности 19FortyFive. Бывший сержант и уорент-офицер спецназа армии США

*террористическая организация, запрещенная в России