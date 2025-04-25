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В конце мая в Москве пройдет международная конференция по безопасности. На ней, в числе прочего, будут обсуждаться вопросы углубления взаимодействия в данной сфере между странами «глобального большинства».

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время интервью агентству ТАСС.

Он пояснил, что имеет в виду страны Глобального Юга и Востока.

Рассчитываем на участие представительных делегаций из более 150 государств

- сообщил секретарь российского Совбеза.

Шойгу отметил, что данное мероприятие проводится на ежегодной основе. В этом году традиционно планируются пленарная сессия и «круглый стол», а также выставка образцов новейшего российского оружия и военной техники, достижений в сфере информационной безопасности.

Чиновник отметил особую важность развития сотрудничества со странами бывшего СССР как на двусторонней основе, так и в рамках совместного участия в работе международных организаций.

К задачам обеспечения национальных интересов России на международной арене относятся такие комплексные проблемы, как ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, в Афганистане

- заявил высокопоставленный российский чиновник.

В ходе интервью Шойгу назвал условие для возможного возобновления Россией ядерных испытаний. По его словам, это может произойти, если аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты. К таким шагам американцев может побудить тот факт, что в США заканчивается срок годности у части ядерных зарядов и одновременно разрабатываются новые виды вооружений.

Также Шойгу отметил, что фактором нестабильности является проведение государствами Европы открытой кампании по подготовке военного противостояния с Россией.

Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами

- заявил он.