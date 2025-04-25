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ТАСС

Медведев отверг попытки обвинить Россию в "агрессии" против Украины

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза России напомнил, что после госпереворота к власти в Киеве пришел "полностью контролируемый западными странами несамостоятельный политический режим"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Попытки квалифицировать СВО как "агрессию" против Украины не выдерживают критики. Это подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его статья опубликована в 1-м номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ.

"Защиту Россией Донбасса, который не признал государственный переворот и подвергся нападению со стороны незаконной с 2014 года киевской власти, нельзя юридически квалифицировать как "агрессию", - указал политик. Он отметил, что в документах Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН такой термин применили под давлением США.

Медведев напомнил, что свою лепту в это внесли подконтрольные Западу организации, в том числе МВФ и Институт международного права, а МУС "услужливо объявил о выдаче ордеров на арест президента РФ и российского уполномоченного по правам ребенка". "С правовой точки зрения этот шаг вновь не выдерживает никакой критики", - заявил зампред Совбеза РФ.

Политик напомнил, что после госпереворота к власти в Киеве пришел "полностью контролируемый западными странами несамостоятельный политический режим". Одновременно Медведев обратил внимание, что западные государства сугубо формально используют в своих доводах то определение понятия "агрессия", которое обозначено в резолюции ГА ООН 1974 года. По смыслу резолюции, агрессия представляет собой "применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН", которое "влечет за собой международную ответственность".

"Применяя эту дефиницию к СВО, западные государства игнорируют важнейшие вопросы факта и права, прежде всего факт государственного переворота в Киеве в 2014 году, который был инспирирован Вашингтоном и явно нарушал п. 7 ст. 2 Устава ООН (о запрете вмешательства во внутренние дела государства). После этого coup d’ tat (с франц. - "госпереворот") Украина de facto перестала быть суверенным государством", - описал ситуацию замглавы Совета безопасности РФ.

Игнорируется коллективным Западом и то обстоятельство, что не является агрессией использование государством вооруженной силы, допустимое по международному праву (в порядке самообороны, в том числе превентивной), добавил Медведев. "Но главный изъян в международно-правовой позиции западных государств более серьезный: они игнорируют то, что по смыслу Устава ООН установить факт "агрессии" и осуществить действие в отношении акта агрессии вправе только Совет Безопасности ООН, включая совпадающие голоса пяти государств - его постоянных членов, но не иной орган, будь то орган ООН или другой орган, либо иная международная организация", - резюмировал он. 

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