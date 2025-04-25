Генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции считает, что миру будет к Рождеству

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мир на Украине может наступить к Рождеству, однако он будет достигнут силой оружия на поле боя и путем принуждения Украины к безоговорочному соглашению. Таким мнение поделился с ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

"Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины", - сказал Делавард. По его мнению, мирный договор, который будет заключен по итогам конфликта, будет продиктован условиями России.

Делавард также выразил уверенность, что Россия продолжит действия не только до "полного освобождения четырех федеральных субъектов", но и, возможно, продвинется до Одессы. Он объяснил это тем, что Одесса является "исконно русским городом" и освобождение города позволит соединиться с Приднестровьем, а также отрезать Украину от Черного моря, установив контроль над экономически значимыми морскими зонами.

По мнению генерала, освобождение Одессы даст России возможность "нейтрализовать Украину на очень-очень долгое время". Он отметил, что при условии достижения описанных им результатов "украинское государство останется усеченным, малонаселенным государством, и, следовательно, малоопасным для России в будущем".

Делавард считает, что Россия начала специальную военную операцию с единственной целью - обеспечить безопасность своей территории и населения, остановив продвижение НАТО на Восток, которое, по его словам, продолжалось на протяжении более 30 лет. Он не видит возможности дипломатического урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе, полагая, что он будет разрешен на поле боя.