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ТАСС

Шойгу: КНР поддерживает необходимость устранения первопричин украинского кризиса

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Источник изображения: © Андрей Попов/ ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что "Пекин призывает отказаться от эскалации"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Китай поддерживает необходимость устранения первопричин украинского кризиса, выступает за достижение долгосрочного устойчивого мира. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В противовес воинственной риторике Запада Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта", - сказал он.

"Мы, безусловно, ценим и благодарны нашим китайским друзьям за усилия по поиску мирного решения украинского конфликта. Китай является ответственным членом международного сообщества, который принимает независимые решения", - добавил Шойгу.

В мае 2024 года по итогам встречи главы МИД КНР Ван И с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия приветствует мирную инициативу двух стран.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск. 

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Бразилия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
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