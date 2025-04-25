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ТАСС

Французский генерал Делавард назвал чушью идею создания "коалиции желающих"

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Доминик Делавард
Доминик Делавард.
Источник изображения: tvspb.ru

Эксперт объяснил свою позицию тем, что "европейская составляющая НАТО сегодня - это сумма слабостей"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Идея создания "коалиции желающих" для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил. Таким мнением поделился с ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

"Это дело с "коалицией желающих" и тому подобное по мне - скажу вам прямо - это смешно, это полная чушь", - сказал Делавард, добавив, что "над нами - французами - издеваются". Он объяснил свою позицию тем, что "европейская составляющая НАТО сегодня - это сумма слабостей". По его словам, крупнейшие армии европейских членов НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, не имеют ни достаточного личного состава, ни техники, ни подготовки для создания необходимых сил обеспечения безопасности.

Генерал полагает, что на данный момент все обсуждения находятся "в сфере разговоров, в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий", и он не видит появления "коалиции желающих" в ближайшей перспективе.

В качестве примера Делавард привел заявление генерального инспектора Вооруженных сил Германии о том, что немецкая армия будет готова к подобным действиям только к 2029 году. Генерал задался вопросом, как Германия планирует справиться с возможным конфликтом до этого срока, учитывая, по ее собственным заявлениям, неподготовленность немецкой армии.

Аналогичную ситуацию он описал и для Франции, отметив, что силы быстрого реагирования сухопутных войск страны к 2027 году будут составлять всего одну дивизию в боевой готовности (13 тыс. военнослужащих), что, по его мнению, недостаточно для изменения ситуации. Делавард также выразил уверенность, что Россия не допустит присутствия сил НАТО на своей территории - четырех новых федеральных субъектах - независимо от того, как они будут замаскированы.

Помимо этого, Делавард указал на отсутствие согласия ООН и России, обладающей правом вето в Совете Безопасности, что делает невозможным проведение силовой операции под эгидой ООН. "Все эти разговоры - это пустые разговоры, которые ни к чему не ведут", - резюмировал он, предположив, что подобные заявления делаются политиками, чтобы "занять политическое поле", произвести впечатление или, возможно, напугать население для получения поддержки или финансовых средств. Он отметил, что Франция, Германия и Великобритания испытывают серьезные экономические трудности.

Генерал также затронул проблему набора и удержания личного состава в армиях этих стран, указав на некомплект и высокий уровень увольнений со службы. Он привел данные по Германии, где ежегодный набор меньше требуемого, и по Франции, где ежегодно покидает службу эквивалент почти двух полков, а значительное число новобранцев отказываются продолжать службу в течение первых месяцев. "Так что этим не впечатлить ни Россию, ни кого бы то ни было еще", - заключил Делавард. 

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