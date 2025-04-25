Российские военные провели курс подготовки спецназа Народной армии Лаоса

Военнослужащие отработали современные способы ведения боевых действий, основы армейской тактической и скоростной стрельбы, а также действия специальных подразделений в засаде и налет, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа провели курс подготовки личного состава сил специального назначения Народной армии Лаоса "Тайфун-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"Обучение лаосских военнослужащих проводилось в сложных климатических условиях, как в горно-лесистой, труднопроходимой местности, так и в городских условиях на базе полка специального назначения Народной армии Лаоса. Основными целями курса являлось укрепление боевого содружества, а также обмен опытом ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями", - сказали в ведомстве.

Там информировали, что в ходе курса обучения были на практике отработаны современные способы ведения боевых действий с учетом опыта, полученного российскими военнослужащими в военных конфликтах последних лет, а также основы армейской тактической и скоростной стрельбы, действия специальных подразделений в засаде и налете. Кроме того, были усовершенствованы навыки лаосских спецназовцев по инженерной, тактико-специальной, военно-медицинской и физической подготовке.

В Минобороны РФ отметили, что впервые в программу подготовки спецназа была внедрена подготовка операторов разведывательных и ударных дронов и способов противодействия им, отработаны действия снайперских пар с использованием крупнокалиберных снайперских винтовок и способы беспарашютного десантирования на ограниченную площадку приземления, использование транспортных средств типа багги, квадроцикл и кроссовый мотоцикл.