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Интерфакс-АВН

Холдинг "Ростеха" сообщил об увеличении выпуска модернизированных двигателей для боевых машин

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4-хтактный V-образный с жидкостным охлаждением дизельный двигатель УТД-29 Источник: http://weaponwars.ru/.

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") увеличил выпуск усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29 для бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта.

"С начала года объем поставок моторов заказчику вырос более чем на 25% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении пресс-службы "Высокоточных комплексов", распространенном в четверг.

Как отметили в холдинге, модернизационный задел УТД-29 не исчерпан. "Еще много лет этот дизельный двигатель будет оставаться востребованным как в России, так и за её пределами", - сказано в сообщении.

"Одновременно с увеличением объемов выпуска УТД-29 "Высокоточные комплексы" оттачивают технические и эксплуатационные характеристики новых моделей дизелей с учетом опыта СВО", - сообщили в пресс-службе.

По её данным, в ближайшее время новые модели дизельных двигателей станут доступны для массового выпуска.

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Страны
Россия
Продукция
УТД-29
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