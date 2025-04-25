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Робота Tesla оставили без деталей из-за торговой войны

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Роботы Tesla не получили важных деталей из-за торговой войны США и Китая

Американская корпорация Tesla рискует больше не получить китайских деталей для производства роботов Optimus из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Во время отчета по финансовым результатам глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания пострадала из-за торговых ограничений Китая. Tesla не может импортировать некоторые редкоземельные материалы, которые критически важны для производства роботов Optimus.

Маск признался, что ситуацию можно исправить в пользу Tesla, но Китаю нужны гарантии, что редкоземельные материалы не будут использовать в военных целях. «Мы просто пытаемся создать человекоподобного робота», — заметил предприниматель. В случае успешных переговоров с Пекином компании Маска выдадут разрешение на экспорт материалов от Министерства торговли Китая.

По словам журналистов CNBC, китайские ограничения очевидно появились в ответ на высокие пошлины США. При этом Илон Маск подчеркивает важность производства роботов Optimus. «Будущее нашей компании в первую очередь базируется на крупномасштабных автономных автомобилях и объемных, многочисленных автономных гуманоидных роботах», — заявил Маск. Несмотря на проблемы, предприниматель по-прежнему уверен, что до конца года Tesla выпустит «тысячи роботов».

В конце марта глава Tesla Илон Маск пообещал создать 5 тысяч роботов Optimus до конца 2025 года. До конца 2026-го предприниматель намерен произвести до 50 тысяч роботов.

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