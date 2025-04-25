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Конкурент Starlink от Amazon не сможет запуститься вовремя

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Фото: Wolf von Dewitz / DPA / Globallookpress.com
Фото: Wolf von Dewitz / DPA / Globallookpress.com.

Интернет-сервис Kuiper от Amazon, конкурирующий со Starlink, не запустят вовремя

Американская корпорация Amazon, судя по всему, не сможет запустить проект спутникового интернета Kuiper в срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Kuiper называют одним из самых перспективных конкурентов спутникового интернет-сервиса от компании Илона Маска. Недавно трое знакомых с ситуацией источников рассказали Bloomberg, что Amazon не может нарастить производство спутников. В настоящий момент компания смогла запустить лишь несколько десятков образцов.

Первые запуск спутников Kuiper был отложен до конца 2024 года, бета-тестирование стартовало в начале 2025 года. Цель Kuiper заключается в обеспечении интернетом 400-500 миллионов домохозяйств и улучшении качества связи в отдаленных районах.

По словам журналистов Bloomberg, на эти цели компания даже получила правительственный контракт от США. Однако специалисты считают, что для подключения к интернету такого количества пользователей Kuiper нужно запустить 1600 спутников. По их прогнозу, Amazon не успеет выполнить план и попросит Федеральную комиссию по связи (FCC) об отсрочке. Для сравнения, SpaceX имеет на орбите более 7 тысяч спутников Starlink.

«Мы спроектировали некоторые из самых передовых спутников связи, когда-либо созданных, и наша главная цель — построить и запустить достаточное их количество, чтобы начать предоставлять услуги клиентам уже в этом году», — прокомментировали ситуацию в Kuiper изданию Seeking Alpha. В компании подчеркнули, что производство спутников идет по намеченному графику.

В конце марта источники The Wall Street Journal рассказали, что предприниматель Илон Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone. По словам журналистов, SpaceX и Apple могут бороться за вакантный спектр частот.

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