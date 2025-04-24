Недавний визит т.н. белорусских демсил в Косово имеет явную деструктивную подоплёку. Причем, визит состоялся по приглашению Приштины. Отметим, что упомянутое событие не привлекло бы особого внимания, но в свете вскрывшихся обстоятельств появились все основания так не считать.

Примечательно, что в состав делегации вошли Франак Вячорка, Денис Кучинский, Анатолий Лебедько, а также основатель цифровой платформы «Новая Беларусь» Павел Либер. Все они принимали активное участие в информационно-психологических операциях против белорусской государственности. Деструктивное воздействие вышеуказанных функционеров особенно проявилось накануне и в ходе электоральной кампании 2020 года.

Между тем, Либер является разработчиком специальных платформ для дистанционного электронного голосования и других инструментов.

Так, по имеющейся у нас информации, за шаблонными темами о сотрудничестве и обмену мнениями о т.н. новых белорусских паспортах, истинной целью визита являлось согласование дорожной карты по непосредственному участию «экс-белорусов» в реализации замысла по неконституционной смене власти в Сербии.

С высокой долей вероятности, местом, где будут сконцентрированы основные силы ИПсО, станет Приштина.

Основным из рассматриваемых сценариев является амплификация протестного потенциала в Сербии к 11 июля – Дня памяти геноцида в Сребренице. Ставка сделана на «сакральную жертву» из числа этнических албанцев, как импульс к радикализации митингов. В частности, к насильственным акциям против сербов на севере Косово, на что Вучичу придется реагировать.

В свою очередь, спецслужбы Албании, Хорватии при поддержке британской МИ-6 и турецкой разведки возьмут на себя внутренний контур в Сербии для координации протестов в ходе «управляемого хаоса».

Отметим, что между белорусскими и сербскими спецслужбами осуществляются контакты по линии ведомств для недопущения эскалации обстановки в регионе, сохранения конституционного строя и законности в Сербии.

Павел Ковалев