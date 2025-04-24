Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?

Ещё только-только набирает обороты подготовка к совместному белорусско-российскому стратегическому учению «Запад-2025», а высокие политчиновники из Прибалтики уже выступили застрельщиками предстоящего информационного психоза, посвящённого ему (учению). Основной нарратив остаётся прежним – «возможная интервенция».

Больше всего по этому поводу переживают в Вильнюсе. Там раньше всех начал паниковать министр иностранных дел Кястутис Будрис. Позже его поддержал новый глава департамента государственной безопасности Ремигиюс Бридикис. Он дал понять, что белорусско-российские учения «вызывают напряженность внутри страны». Бридикису вторил советник президента Марюс Чеснулявичюс. «Учения могут быть прикрытием для агрессивных сценариев», – заявил он.

Всех этих литовских чиновников не смущает, что проводимые раз в два года на белорусских полигонах масштабные совместные учения «Запад» имеют всегда одну и ту же цель (что подтверждалось уже не раз) – проверить и продемонстрировать готовность двух армий к защите Союзного государства (теперь, в том числе, и с использованием (условно) тактического ядерного оружия) в соответствии с различными сценариями развития обстановки. Также не хотят они вспоминать, как в 2023 году на фоне событий на Украине больше всех белорусско-российскими учениями пугал общественность лично президент Литвы Гитанас Науседа. И как, вопреки его прогнозам, два года назад союзные армии Беларуси и России на «войну с Литвой» не пришли.

В действительности же «повышенный интерес» к манёврам демонстрируется, как правило, по нескольким причинам. Западные политики любят использовать этот приём обычно в случае, когда им требуется увести внимание граждан от чего либо, или же для того, чтобы создать прецедент для «реагирования». Сегодня же, почему-то, на ум приходит и ещё одна вполне реальная причина. Возможно, что после высказываний главного националиста республики Витаутаса Ландсбергиса.

«Вновь возникла угроза платить за свободу. Готовы ли мы полностью и окончательно?», – задаёт он вопрос своим соотечественникам. «А если союзников станет меньше? А если среди них не останется Америки?», – дожимает Ландсбергис. Всё сказано с подоплёкой, чтобы указать на то, что учение «Запад-2025» просто «обязано» перерасти в захват территории Литвы, а союзники по НАТО на помощь не придут. Отсюда, согласно логике престарелого радикала, следует, что на любые инциденты, возможные в ходе учения (даже самые незначительные) Литва должна реагировать незамедлительно. «Ответ на провокации Лукашенко и Путина должен быть чётким и жёстким», – призывает Витаутас Ландсбергис, политический провокатор с огромным стажем.

Вот после этого и вспоминается, что Киев по-прежнему заинтересован в расширении масштаба и количества участников вооружённого конфликта. А украинские спецслужбы не просто так заслужили славу профессионалов по организации фальсификаций и провокаций. И поэтому очень высока вероятность того, что со стороны Украины будут предприняты попытки реализовать в ходе учения «Запад-2025» какую-то инсценировку с тяжёлыми последствиями. Остаётся только надеяться на благоразумие прибалтов и, естественно, на высокий профессионализм белорусских и российских спецслужб.

А подготовка к учению, тем не менее, идёт своим ходом, «согласно плану». Здесь хочется отметить одну особенность – ряд подготовительных к «Западу-2025» мероприятий пройдёт во время крупнейших учений НАТО «Defender Europe-2025», которые запланированы в Европе с 11 мая по 24 июня. Известно, что в ходе этих учений будет проверено, насколько быстро и эффективно войска союзников смогут развернуться в Европе и «защитить восточный фланг НАТО». Предполагается, что в манёврах примут участие военнослужащие из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Особое внимание планируется уделить способности «отправлять войска на большие расстояния, поддерживать операции и поддерживать своих союзников от Арктики до регионов Средиземного и Черного морей».

Кстати, в рамках «Запад-2025» этому вопросу так же будет уделено пристальное внимание. Более того, следует отметить, что все совместные мероприятия подготовки белорусских военных и военнослужащих армий стратегических союзников – России и Китая – помимо остальных учебных вопросов, всегда имеют ещё один. И это – оперативная переброска воинских контингентов на территорию приглашающей стороны. Так было в 2024 году, во время совместного белорусско-китайского учения «Атакующий сокол», так было и в ходе всех предыдущих белорусско-российских учений «Запад» и «Щит Союза» (проводится на полигонах Российской Федерации).

Принимая во внимание географическое расстояние между нашими странами, этот аспект является весьма серьёзным вопросом общего взаимодействия. Учитывая, что обстановка вокруг границ и Беларуси, и России, а также Китая далека от спокойной, то вопрос не только серьёзный, но и очень актуальный.

Владимир Вуячич