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Ростех

Ростех внедрит на заводах собственную беспроводную связь с высоким уровнем безопасности

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Ростех внедрит на заводах собственную беспроводную связь с высоким уровнем безопасности
Ростех внедрит на заводах собственную беспроводную связь с высоким уровнем безопасности.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Универсальная система позволит заменить зарубежные и устаревшие аналоги

Компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех совместно с промышленным интегратором «УльтимаТек» импортозаместит защищенную беспроводную связь для промышленных объектов. Внедрением новейшей системы будет заниматься совместное предприятие «РТ-УльтимаТек».

Решение позволит заменить дорогостоящие зарубежные аналоги Private LTE и устаревающий индустриальный Wi-Fi. Новинка от «РТ-УльтимаТек» обеспечит высокоскоростную защищенную радиосеть малого радиуса действия, которая устраняет ограничения для применения мобильных сетей и Wi-Fi на территориях заводов. Ее главные преимущества — безопасная передача данных, низкая стоимость по сравнению с другими решениями, быстрый монтаж (один месяц вместо полугода), отсутствие капитальных инвестиций в кабельные линии.

«С помощью беспроводных систем организуется работа эффективного „умного“ производства, которая предполагает автоматизированное оборудование и операторский контроль за техпроцессами в реальном времени. Распространение таких инфраструктурных решений тормозится из-за цены частной мобильной связи LTE и проблем в безопасности стандартных Wi-Fi-сетей. Мы предлагаем аналог Private LTE и замену промышленного Wi-Fi на объектах, где особенно остро стоит вопрос безопасности, а корпоративные стандарты требуют независимости. Цена нашего решения ниже рыночного примерно в три раза благодаря использованию специализированной частоты и кастомизированному ядру сети. При этом обеспечивается лучший уровень информационной защиты с сохранением высокой производительности», — отметил гендиректор «УльтимаТек» Павел Растопшин.

Универсальная система защищенной беспроводной связи от «РТ-УльтимаТек» наладит высокоскоростную передачу данных между различными устройствами на производстве, такими как сенсоры, роботы, станки, системы управления процессами.

«Технология позволит создать цифровую экосистему на предприятиях промышленности, выпускающих конечную продукцию. Она обеспечит сбор, анализ информации и управление данными от производственного оборудования в режиме реального времени. В результате на новый уровень выйдет контроль процессов, увеличится производительность, повысится защита от киберугроз. Экономический эффект от таких решений выходит далеко за рамки отдельных компаний — формируется технологический задел на десятилетия вперед, укрепляя конкурентные преимущества России», — отметил заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Совместное предприятие «РТ-УльтимаТек» было создано в конце прошлого года. Генеральным директором новой компании назначен Георгий Цихисели.

«Задача предприятия — собрать российскую телекоммуникационную технологическую платформу, протестировать ее функциональность, подтвердить финансовую целесообразность внедрения и уже в текущем году начать реализацию первых проектов на предприятиях Ростеха. Для каждого заказчика „РТ-УльтимаТек“ выделит проектную рабочую группу, чтобы обеспечить доработку платформы под конкретное производство», — сказал Георгий Цихисели.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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