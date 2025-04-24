«Калашников» открыл новую производственную площадку в Москве.

Холдинг разместит здесь экспериментальное электронное производство по выпуску комплектующих и элементов электронной компонентной базы

В Москве состоялось открытие новой производственной площадки концерна «Калашников». В церемонии принял участия мэр столицы Сергей Собянин. Завод площадью 34 тысячи кв. м возвели в рекордно короткие сроки — всего за 12 месяцев, что в три раза быстрее, чем при организации строительства по стандартному проекту.

«Правительство Москвы активно развивает высокотехнологичную промышленность. Для этого в городе есть все необходимое: квалифицированные кадры и качественные производственные площадки. Также мы создали комплексную систему поддержки, которая включает не только финансовую помощь, но и выделение земли, подключение к коммуникациям, помощь в подборе поставщиков и инвесторов и многое другое. Теперь к нам пришел и такой известный концерн, как „Калашников“. Благодарю всех, кто вложил свои силы и умения в этот очень нужный проект», — отметил Сергей Собянин.

По словам генерального директора АО «Концерн «Калашников» Алана Лушникова, холдинг разместит в новом комплексе экспериментальное электронное производство по выпуску комплектующих и элементов электронной компонентной базы. Здесь же будет обустроена экспериментальная лаборатория по технологии литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (MIM-технология). Все производство является технологически продвинутым и абсолютно экологически безопасным. Более того, концерн обеспечит работой около тысячи человек и станет налоговым резидентом столицы.

«Я благодарю московские власти и лично вас, Сергей Семенович, во-первых, за благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице. В таких условиях бизнесу работается чрезвычайно комфортно и плодотворно. Во-вторых, за оперативное решение всех вопросов, которые неизбежно возникают при строительстве аналогичных объектов. Комплекс возведен и сдан в рекордные сроки — всего за 12 месяцев, что в три раза быстрее, чем обычно при выполнении подобных проектов. Все это свидетельствует о высочайших профессиональных и управленческих качествах команды московской мэрии», — подчеркнул Алан Лушников.

«Для концерна „Калашников“ сегодняшнее событие имеет особую важность. Мы находимся в преддверии самого главного праздника в жизни нашей страны — Дня Великой Победы, а в этом году мы отмечаем юбилей — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. И то, что одно из ведущих оборонных предприятий России получает такие прекрасные многофункциональные помещения накануне Дня Победы, для нас, с одной стороны — огромная честь, а с другой — большая ответственность. Во многом именно нашим оружием ковалась победа в той войне. И именно наше оружие продолжает сегодня громить врага, покусившегося на независимость Родины!» — отметил генеральный директор «Калашникова».